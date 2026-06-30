Po 22 letih zapustil Bosch: nepričakovan odstop glavnega direktorja

Bosch je nepričakovano ostal brez prvega moža. Stefan Hartung, ki je lani dobil podaljšanje mandata vse do leta 2031, bo podjetje zapustil že konec junija, vodenje največjega evropskega avtomobilskega dobavitelja pa prevzema njegov dosedanji namestnik Christian Fischer.

Nemški dobavitelj avtomobilske industrije Bosch je napovedal nepričakovano menjavo na vrhu podjetja. Stefan Hartung je po lastni želji s 30. junijem zapustil položaj predsednika uprave, čeprav mu je nadzorni svet še lani podaljšal mandat do leta 2031. Podjetje poudarja, da je bila odločitev sprejeta sporazumno z lastniki.

Stefan Hartung. Foto: Bosch

Hartung je Boschu posvetil 22 let kariere, zadnja štiri leta in pol pa je vodil podjetje kot izvršni direktor. Po poročanju nemškega časnika Handelsblatt je bil njegov mandat najkrajši med vsemi predsedniki uprave v sodobni zgodovini Boscha. V 140-letni zgodovini podjetja je bil šele sedmi izvršni direktor po ustanovitelju Robertu Boschu, kar kaže na tradicionalno stabilnost vodenja družbe.

Kot razlog za odhod je Hartung navedel željo, da se posveti novim podjetniškim projektom in družbenim dejavnostim zunaj skupine Bosch. Nasledil ga bo Christian Fischer, ki je član uprave od leta 2018 in od leta 2022 skupaj s Hartungom vodi pripravo dolgoročne strategije podjetja.

Christian Fischer, novi izvršni direktor Boscha. Foto: Bosch

Tudi Bosch čakajo reorganizacija in mnogi izzivi

Novi izvršni direktor prevzema podjetje v zahtevnem obdobju. Bosch se spopada z upočasnjeno rastjo avtomobilske industrije, počasnejšim prehodom na električno mobilnost in presežnimi proizvodnimi zmogljivostmi. Težave niso omejene le na avtomobilski del poslovanja, saj so pod pričakovanji tudi rezultati na področjih gospodinjskih aparatov, električnega orodja in industrijske tehnologije. Podjetje je lani prvič po letu 2009 poslovalo z izgubo.

Kot odgovor na razmere je Bosch začel obsežen program zniževanja stroškov. Do leta 2030 namerava samo v nemški diviziji Mobility ukiniti približno 22 tisoč delovnih mest, reorganizacija pa že zdaj vpliva na skoraj petino zaposlenih v tem delu podjetja.

Analitiki ob tem opozarjajo, da težav niso povzročile le razmere na trgu. Bosch je v zadnjih letih vložil več milijard evrov v razvoj vodikovih tehnologij in gorivnih celic, vendar te naložbe za zdaj niso prinesle pričakovanih poslovnih rezultatov. Podjetju očitajo tudi, da je prepozno prepoznalo potencial humanoidne robotike, ki jo številni vidijo kot eno ključnih področij prihodnje industrijske rasti.