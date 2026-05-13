Gregor Pavšič

Sreda, 13. 5. 2026, 5.51

Ostanki Saaba po večkratnem finančnem zlomu: na dražbo zadnjih sedem avtomobilov

Saab dražba | Na dražbi bo zadnjih sedem avtomobilov. | Foto Klaravik

Na dražbo odhajajo zadnji avtomobili iz nekdanje Saabove tovarne v švedskem Trollhättanu. S prodajo prototipov in zadnjih primerkov modela 9-3 se dokončno zaključuje zgodba podjetja NEVS, ki je po propadu Saaba skušalo oživiti švedsko avtomobilsko tradicijo.

Saab je sicer uradno propadel že leta 2012, toda del njegove zgodbe je nato nadaljevalo podjetje NEVS, ki je v Trollhättanu zaposlovalo številne nekdanje Saabove inženirje. Pod okriljem kitajske skupine Evergrande so razvijali električne in avtonomne avtomobile, med najbolj zanimivimi projekti pa je bil električni prototip emily GT, ki je z obliko močno spominjal na klasične saabove modele.

Toda po finančnem zlomu skupine Evergrande je propadel tudi NEVS. Večina zaposlenih je izgubila delo že leta 2023, zdaj pa prihaja še simbolični konec zgodbe – 21. maja bo potekala dražba zadnjih vozil in ostankov razvoja iz tovarne v Trollhättanu.

Saab, takrat še proizvajalec letal, je svoj prvi avtomobil pokazal 10. junija leta 1947. To je bil saab 92, ki so ga začeli izdelovati dve leti pozneje.

Zadnjih sedem Saabovih avtomobilov

Na dražbi bo osem avtomobilov: sedem primerkov modela saab 9-3 in en električni športni terenec hengchi 5. Med saabi so predserijski avtomobili iz leta 2014, električni prototipi, razviti pred začetkom proizvodnje električnega 9-3 na Kitajskem, ter celo testni avtomobil s hibridnim pogonom in podaljševalnikom dosega.

Prodaja bo potekala brez izklicne cene, obiskovalci pa bodo ob zaključku dražbe lahko še zadnjič obiskali znamenito tovarno v Trollhättanu, odprto že leta 1947. Del obrata danes uporablja Polestar kot svoj razvojni center, proizvodnje avtomobilov pa tam ni več.

Dražba pomeni tudi simbolični konec dolgoletnih prizadevanj za oživitev znamke Saab, ki je bila desetletja znana po svoji drugačnosti, navdihu s področja aviacije in tehnični samosvojosti.

