Opozorilo uprave Volkswagna: “Ne zaslužimo dovolj, da bi financirali našo prihodnost …”

Volkswagen je z novim ID.polo začel serijo novih avtomobilov, s katerimi se želijo vrniti k svojemu bistvu, a v ozadju je posel največjega evropskega avtomobilskega proizvajalca pred velikimi izzivi. “Ne zaslužimo dovolj, da bi financirali našo dolgoročno prihodnost,” opozarjajo člani uprave.

Foto: Gregor Pavšič Volkswagen pripravlja obsežno prestrukturiranje svojega poslovanja, saj po lastni oceni z obstoječim modelom ne ustvarja več dovolj dobička za financiranje prihodnosti. Po internih informacijah, ki so pricurljale v javnost in jih je najprej objavil nemška Manager Magazin in Automobilswoche, naj bi koncern z novo strategijo “2030” še dodatno zaostril varčevalne ukrepe.

Finančni direktor Arno Antlitz poudarja, da dosedanji prihranki, čeprav že v milijardah evrov, ne zadoščajo več, zato bo potrebna temeljita preobrazba poslovnega modela in trajne strukturne izboljšave.

Volkswagnov koncern je imel lani le 2,8-odstotni donos iz prodaje. Zabeležili so namreč 321 milijard evrov prometa in zaslužili 8,9 milijarde evrov. Skupna prodaja je znašala devet milijonov avtomobilov.

Foto: Volkswagen

Podobno odkrito je spregovoril tudi prvi mož koncerna Oliver Blume, ki priznava, da Volkswagen sicer ostaja močna skupina, vendar z avtomobili ne zasluži dovolj. Po njegovih besedah tradicionalni poslovni model, ki je desetletja poganjal industrijo, danes ne deluje več – ne za Volkswagen ne za širšo avtomobilsko industrijo. Nova strategija zato predvideva radikalno optimizacijo stroškov in pregled vseh segmentov poslovanja, pri čemer bo podjetje “obrnilo vsak kamen”, kot se je izrazil Blume.

“Skupina Volkswagen ima močne temelje,” je v internem obvestilu citiran izvršni direktor Oliver Blume. “Vendar danes z našimi vozili ne zaslužimo dovolj denarja, da bi lahko trajnostno financirali svojo prihodnost.”

Bavarski ministrski predsednik Markus Söder, kancler Friedrich Merz in Oliver Blume v koncepru ID.cross.

Kakšne naloge čakajo upravo v Wolfsburgu?

Eden ključnih ukrepov bo poenostavitev ponudbe. Volkswagen namerava zmanjšati število modelov, platform in tehnologij ter se osredotočiti na tiste projekte, ki prinašajo največjo dodano vrednost. Poleg tega želi koncern jasneje razmejiti odgovornosti med centralo, posameznimi znamkami in regijami, da bi izboljšal učinkovitost in zmanjšal podvajanje nalog. Gre za klasičen pristop racionalizacije v velikih industrijskih sistemih, kjer kompleksnost pogosto zmanjšuje dobičkonosnost.

Razmere v industriji dodatno zaostrujejo geopolitične napetosti, pritisk konkurence in visoki stroški prehoda v električno mobilnost. Vodja znamke znamke Audi, Gernot Döllner, je situacijo opisal celo kot eksistenčno: po njegovem mnenju ne gre več le za posamezne modele ali tržne deleže, temveč za prihodnost celotne nemške avtomobilske industrije. Kljub temu v vodstvu koncerna poudarjajo, da gre krizo razumeti tudi kot priložnost za prenovo in dolgoročno krepitev, kar izpostavlja tudi Michael Leiters, prvi mož Porscheja.

Nihče v Nemčiji ne želi zapiranja tovarn

Pomemben del strategije bo tudi prilagoditev proizvodnih zmogljivosti. Volkswagen namerava globalno zmanjšati kapacitete za približno milijon vozil letno, na raven okoli devet milijonov avtomobilov, kar ustreza trenutni dejanski prodaji. Cilj je odpraviti presežne zmogljivosti, ki dolgoročno obremenjujejo poslovanje. Vendar pa vodstvo za zdaj ne napoveduje neposrednih zapiranj tovarn, temveč išče bolj postopne in “pametnejše” rešitve. Tudi politični pritiski, zlasti iz nemške zvezne dežele Spodnja Saška, ki nasprotuje zapiranju obratov, bodo pri tem igrali pomembno vlogo.