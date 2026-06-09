Opel je potrdil razvoj nove generacije astre, ki bo na trg prišla pred letom 2030. Novi model bodo zasnovali, razvili in izdelali v Rüsselsheimu, kjer bo tudi proizvodnja prihodnje generacije ene najpomembnejših Oplovih modelov.

Naslednja astra bo temeljila na novi platformi STLA One koncerna Stellantis, ki bo prinesla sodobnejšo električno arhitekturo, baterije tipa LFP in 800-voltno tehnologijo. To pomeni, da bo električna astra prihodnosti predvidoma ponudila občutno večji doseg in hitrejše polnjenje od sedanjega modela, ki še uporablja platformo, prilagojeno vozilom z motorji z notranjim zgorevanjem. Vzporedno z električno, ki bo osnova, bodo poskrbeli tudi za klasične, verjetno hibridne pogone.

Opel je astro nedavno prenovil, zato je nova generacija oddaljena še nekaj let. Foto: Opel

Čeprav pri Oplu za zdaj še ne razkrivajo podrobnosti o zasnovi nove astre, nekateri namigi kažejo, da bi se lahko oddaljila od klasične kombilimuzinske oblike in prevzela določene značilnosti križancev. Kljub temu naj bi v ponudbi ostala tudi karavanska različica Sports Tourer, ki je med kupci v Evropi še vedno priljubljena.

Izvršni direktor Opla Florian Huettl je ob predstavitvi načrtov napovedal, da bo znamka do leta 2030 predstavila najmanj štiri nove modele. Med njimi bodo nova astra, nova corsa in že napovedani športni terenec segmenta C, ki ga Opel razvija skupaj s kitajskim partnerjem Leapmotor.

Pri Stellantisu poudarjajo, da odločitev za proizvodnjo nove astre v Rüsselsheimu potrjuje pomembno vlogo Nemčije v prihodnji strategiji koncerna. Do leta 2030 bodo naložbe Stellantisa v Nemčiji presegle milijardo evrov, med drugim pa že poteka gradnja novega sedeža podjetja, imenovanega grEEn-campus Rüsselsheim.

Astra ostaja eden ključnih modelov znamke. Njene korenine segajo do modela kadett iz leta 1936, v devetih desetletjih pa je Opel skupaj prodal približno 25 milijonov vozil kadett in astra.