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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
3. 7. 2026,
7.29

Osveženo pred

14 minut

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Opel reli Opel Mokka

Petek, 3. 7. 2026, 7.29

14 minut

Premiera v Avstriji: električni dirkalniki bodo vozili celotno traso

Opel ima mobilne polnilnice za reli: električni dirkalniki brez dodatnih postankov

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Opel mokka reli | Foto Opel

Foto: Opel

Opel bo naredil pomemben korak pri razvoju električnega relija. Na julijskem reliju Weiz v Avstriji bodo dirkalniki njihovega pokalnega tekmovanja prvič odpeljali prav vse hitrostne preizkušnje, kar bo omogočila nova mobilna polnilna infrastruktura brez lokalnih izpustov.

Opel mokka reli | Foto: Opel Foto: Opel Opel nadaljuje razvoj električnega relija in bo na reliju Weiz v Avstriji predstavil pomembno novost. Električni dirkalnik mokka GSE Rally bo prvič v zgodovini pokalnega prvenstva ADAC Opel GSE Rally Cup odpeljal vse hitrostne preizkušnje brez omejevanja programa zaradi polnjenja baterije. To bo omogočila nova mobilna polnilna infrastruktura, ki jo pri Oplu označujejo za pomemben korak k širši uporabi električnih dirkalnikov v klasičnih relijih.

Do zdaj so se morali električni dirkalniki med relijem vračati v osrednjo servisno cono, kjer so polnili baterije. Nova rešitev temelji na konceptu t. i. oddaljenega polnjenja (remote charging). Polnilne postaje so nameščene na električnih tovornjakih, ki jih organizatorji med relijem prestavljajo na različne lokacije med hitrostnimi preizkušnjami. Tako se lahko dirkalniki polnijo neposredno ob progi, kar bistveno zmanjša logistične zaplete in prihrani čas.

Opel mokka reli | Foto: Opel Foto: Opel

Kako bo deloval mobilni polnilni sistem?

Posebnost sistema je njegova popolna energijska samozadostnost. Vsak električni tovornjak prevaža osem mobilnih polnilnih enot z lastnimi baterijami kapacitete 160 kilovatnih ur, ki omogočajo polnjenje do 16 dirkalnikov hkrati. Posamezna polnilna enota zagotavlja moč do 250 kilovatov, ki se razdeli med dve vozili, vsako z močjo do 125 kilovatov. Sistem dopolnjujeta še 150-kilovatna vmesna “buffer” baterija in dodatni 500-kilovatni hranilnik energije, ki skrbita za stabilno oskrbo tudi v trenutkih največjih obremenitev.

Posebnost je tudi to, da so logistični tovornjaki sami povsem električni in imajo baterijo s kapaciteto 450 kilovatnih ur. Po potrebi lahko prek vgrajenega pretvornika dodatno napajajo polnilni sistem. Celotno delovanje spremlja programska oprema, ki ekipam v realnem času prikazuje stanje posameznih polnilnih mest in razpoložljivo energijo.

Nova infrastruktura je bila razvita posebej za potrebe električnega dirkalnika mokka GSE Rally, ki razvije do 207 kilovatov in uporablja 400-voltno električno arhitekturo. Ta omogoča polnjenje z močjo med 100 in 110 kilovati, zato je nova polnilna infrastruktura zmogljivejša od zmogljivosti tega avtomobila in lahko brez težav zagotavlja največjo moč tudi ob sočasnem polnjenju več vozil.

Nobene hitrostne preizkušnje ne bodo izpustili, električne mokke tudi v skupni razvrstitvi relija

Največja novost bo vidna prav na reliju Weiz, ki bo potekal 17. in 18. julija. Električni opel mokka GSE Rally bo prvič odpeljal vseh 11 hitrostnih preizkušenj, zato bo lahko nastopil tudi v skupni razvrstitvi relija in se neposredno primerjal z dirkalniki na bencinski pogon. To bo prvi takšen primer v zgodovini električnega relija, pri Oplu pa pričakujejo, da bo mokka presenetila tudi z doseženimi časi.

Pri Oplu poudarjajo, da že od leta 2021 dokazujejo uporabnost električnega relija, zdaj pa želijo z novo infrastrukturo odpraviti še eno ključnih omejitev – logistiko polnjenja med tekmovanjem. Cilj je električnim dirkalnikom omogočiti enako tekmovalno svobodo kot klasičnim avtomobilom, ob hkratnem zmanjšanju okoljskega odtisa celotne prireditve.

Opel mokka reli | Foto: Opel Foto: Opel

Opel reli Opel Mokka
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