Odobritve, a tudi pomisleki in obtožbe: Teslinega "avtopilota" v Slovenijo še ne bo

Medtem ko lahko lastniki Teslinih avtomobilov na Nizozemskem, v Belgiji, na Danskem, v Estoniji in Litvi že preizkušajo polsamodejni sistem vožnje Full Self-Driving, slovenski uporabniki še čakajo na razplet evropskih homologacijskih postopkov. Ob tem Reuters razkriva tudi pomisleke strokovnjakov glede statističnih podatkov, s katerimi Tesla dokazuje varnost sistema.

Kdaj bo Teslin sistem Full Self-Driving (FSD) na voljo tudi v Sloveniji, za zdaj ostaja odprto vprašanje. Agencija za varnost prometa odgovora še nima, medtem ko Reuters poroča, da naj bi Tesla evropskim regulatorjem predstavljala sporne podatke o varnosti svojega sistema za pomoč vozniku.

Kritike metodologije statistike, ki vpliva na prometno varnost

Tesla je v zadnjih mesecih dosegla pomemben napredek pri uvajanju sistema Full Self-Driving v Evropi, vendar so se ob tem pojavila vprašanja glede podatkov, s katerimi podjetje dokazuje njegovo varnost.

Po poročanju Reutersa so Tesla in njen izvršni direktor Elon Musk regulatorjem in javnosti predstavljali statistike, po katerih naj bi bil sistem FSD tudi do desetkrat varnejši od človeškega voznika. Neodvisni strokovnjaki za prometno varnost opozarjajo, da primerjave temeljijo na metodološko spornih podatkih in lahko ustvarjajo zavajajoč vtis o dejanskih zmogljivostih sistema.

Reuters navaja, da je Tesla svoje analize in statistike posredovala tudi evropskim regulatorjem, med drugim na Nizozemskem in Švedskem.

Nizozemski RDW: Odločamo se na podlagi lastnih podatkov

Nizozemski homologacijski organ RDW je ob tem poudaril, da svojih odločitev ne sprejema na podlagi marketinških trditev proizvajalcev, temveč na podlagi lastnih testiranj, analiz in preverjanj sistema na javnih cestah ter poligonih.

Kljub polemikam je Tesla v zadnjih mesecih pridobila začasna dovoljenja za uporabo sistema FSD Supervised v več evropskih državah. Po prvi odobritvi na Nizozemskem so sledile še Litva, Estonija, Danska in Belgija. V vseh primerih gre za začasne oziroma prehodne odobritve, saj mora sistem za širšo uporabo v Evropski uniji pridobiti še dodatna soglasja na ravni Evropske komisije.

FSD z nadzorom ni avtonomna vožnja

Pomembno je poudariti, da FSD Supervised ni avtonomni sistem vožnje. Voznik mora ves čas spremljati promet, držati roke v pripravljenosti in biti pripravljen kadarkoli prevzeti nadzor nad vozilom. Prav zaradi tega evropski regulatorji sistem obravnavajo kot napreden asistenčni sistem in ne kot samovozečo tehnologijo. Voznik je tudi odgovoren v primeru nesreče. Tak FSD smo pred meseci že preizkusili v Zagrebu. Avtomobil je po mestu eno uro vozil sam, voznik je bil za volanom le še za vsak primer oziroma za izpolnjevanje zakonskih predpisov.

Kaj pravijo v Sloveniji?

Iz odgovora Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (AVP), ki ga je prejel eden izmed slovenskih lastnikov Teslinih avtomobilov, izhaja, da se Slovenija za zdaj še ni odločila o morebitnem priznanju nizozemske odobritve Teslinega sistema FSD Supervised.

Na AVP pojasnjujejo, da spremljajo razvoj evropskih postopkov in da so seznanjeni z nizozemsko odobritvijo. Za morebitno širšo uporabo v vseh državah EU bodo potrebni dodatni postopki na ravni Evropske komisije in držav članic.

Agencija poudarja, da pri takšnih sistemih ostaja ključno vprašanje prometne varnosti, jasne odgovornosti voznika ter skladnosti s homologacijskimi pravili Evropske unije. Zato v tem trenutku ne more napovedati, ali in kdaj bi bila uporaba sistema FSD Supervised dovoljena tudi v Sloveniji.

Iz odgovora AVP je razvidno tudi, da Slovenija ne namerava samostojno presojati Tesline tehnologije, temveč bo upoštevala ugotovitve homologacijskih organov, Evropske komisije in pristojnega ministrstva.

Dokler evropski postopki ne bodo končani, časovnice za morebitno uporabo sistema v Sloveniji ni mogoče napovedati.

Potencialnih "samovozečih" tesel je na tisoče

Pomen Teslinega sistema FSD Supervised za evropski promet je precej drugačen od večine projektov robotaksijev. Medtem ko podjetja, kot sta Waymo ali Baidu, svoje avtonomne storitve uvajajo z nekaj deset ali največ nekaj sto vozili na omejenih območjih posameznih mest, bi lahko Tesla po odobritvi programsko opremo praktično čez noč aktivirala v več sto tisoč vozilih po Evropi.

Tudi v Sloveniji je registriranih že več tisoč Teslinih avtomobilov, zato bi lahko sistem v zelo kratkem času uporabljalo več sto voznikov. Prav zaradi tega evropski regulatorji Teslinemu sistemu namenjajo toliko pozornosti, saj bi njegov vpliv na promet lahko bil bistveno večji kot pri večini današnjih pilotnih projektov avtonomne mobilnosti.

Prve izkušnje iz Nizozemske so pozitivne

Iz Nizozemske, kjer je FSD Supervised od aprila letos že na voljo uporabnikom, za zdaj ni poročil o večjih varnostnih težavah. Nizozemski minister za promet Vincent Karremans je pred dnevi povedal, da so tesle s tem sistemom na nizozemskih cestah prevozile približno 24 milijonov milj (okrog 39 milijonov kilometrov) brez omembe vrednih incidentov.

Tudi Tesla je navedla, da je v obdobju med aprilom in začetkom junija zabeležila le tri manjše nesreče na lokalnih cestah, na avtocestah pa ni bilo nobenega trčenja. Teh podatkov sicer neodvisno niso potrdili, vendar jih nizozemski regulator RDW za zdaj ni postavil pod vprašaj.