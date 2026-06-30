Od Trsta do Aten, danes na Gorenjskem: več kot sto ferrarijev bo obiskalo Slovenijo

Med Trstom in Atenami bo ta teden potekal eden najbolj ekskluzivnih avtomobilskih dogodkov na svetu. Že danes bo več kot sto Ferrarijevih avtomobilov zapeljalo tudi skozi Slovenijo.

Ferrari je začel letošnjo izvedbo dogodka Ferrari Cavalcade, enega najbolj prestižnih srečanj lastnikov avtomobilov te italijanske znamke. Med 29. junijem in 6. julijem bo na poti od Trsta do Aten sodelovalo 116 posadk z vsega sveta, ki jih poleg skupnega potovanja povezuje predvsem strast do Ferrarijevih avtomobilov.

Na poti se bo predstavila izjemna zbirka Ferrarijevih modelov, ki bo za ljubitelje avtomobilov ustvarila pravi potujoči spektakel. Med udeleženci bodo med drugim ferrari 849 testarossa, piloti ferrari 296 Speciale, F80, 12Cilindri in 12Cilindri Spider, SF90 XX stradale in SF90 XX spider, 296 GTB in 296 GTS, 812 competizione in 812 competizione A, daytona SP3, roma in roma spider, 812 GTS, F8 Spider, 488 Pista ter laferrari.

Ferrari Cavalcade je tradicionalni dobrodelni dogodek, ki ga Ferrari vsako leto pripravi za svoje najpomembnejše kupce z vsega sveta. Prireditev, ki je nastala leta 2011, udeležencem omogoča, da za volanom svojih Ferrarijev odkrivajo najlepše ceste, pokrajine in kulturne znamenitosti Italije, letos pa se prvič širi tudi zunaj italijanskih meja vse do Grčije.

Danes tudi obisk gradu Strmol na Gorenjskem

Karavana je včeraj svojo pot začela v Trstu, kjer so avtomobile razstavili na trgu Piazza Unità d'Italia. Danes se bo pot nadaljevala prek Italije, Slovenije in Hrvaške. Po prečkanju meje pri Novi Gorici se bodo ferrariji ustavili v Novi Gorici, nato pa bodo obiskali tudi grad Strmol pri Cerkljah na Gorenjskem in Ribnico, nato pa pot nadaljevali proti Reki, kjer bo sledila javna predstavitev avtomobilov.

Po nadaljevanju poti vzdolž jadranske obale in po vzhodnem Sredozemlju se bo Ferrarijeva karavana v nedeljo zaključila v pristanišču Pirej pri Atenah.