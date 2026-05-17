Organizacija avtomobilske dirke, ki bo po več kot 20 letih oživila znamenite Planinske ride, mukotrpno usklajevanje birokracije, želja tekmovalcev in ekipe vsaj 200 ljudi. Ta izziv je letos v največji meri nase prevzel Logatčan Lovro Čuden.

Nekoč fički, letos moderni dirkalniki - nekateri naj bi imeli tudi več kot tisoč “konjev”. Foto: arhiv Adrijan Skubak Kot smo že poročali, se bodo letos po več kot 20 letih spet obudile uradne avtomobilske dirke na Planinskih ridah. Najbolj so zaslovele po reliju Saturnus, ki je na tej cesti zadnjič potekal leta 1997. Gorskohitrostni dirki so pri AMD Grosuplje organizirali v letih 2001 in 2002, pozneje je tu potekala le še hitrostna preizkušnja takratnega relija Postojnska jama. Letos bo ovinke obudila povsem nova gorska dirka, za katero stojita društvi AK Atom in DD Logatec. Zadnji konec tedna v maju (30. in 31. maj) bodo v dveh dneh izpeljali dve ločeni dirki za državno prvenstvo.

"Lokalna skupnost v Planini je bila sprva malo skeptična, ker je ta cesta zelo priljubljena točka motoristov in je zato tam že sicer precej dogajanja. Ko smo jim pojasnili, da je to zaprta zadeva in da traja en konec tedna, so na svoji seji krajevne skupnosti dogodek podprli. S tem soglasjem smo se nato oglasili pri postojnskem županu, kjer so tudi z velikim odobravanjem sprejeli vse naše aktivnosti in ponoven zagon avtomobilizma na tem področju," nam je povedal Lovro Čuden, ki vsaj trenutno vleče večino organizacijskih niti.

Okrog 200 ljudi bo sodelovalo pri sami izvedbi dirke, pri organizaciji pa še nekaj več ...

Prva dirka bo potekala v soboto, 30. maja, druga pa v nedeljo, 31. maja. Oba dneva bosta dopoldne od 9. ure naprej na sporedu dva uradna treninga, popoldne pa še dve tekmovalni vožnji (štart v soboto ob 13.00, v nedeljo ob 12.30). Dolžina proge je 3.750 metrov, povprečni naklon pa 4,4 odstotka.

Lovro Čuden. Foto: Gregor Pavšič

Do zdaj še niste organizirali avtomobilskih dirk, ste pa v avtošport vključeni prek sina Matevža, predlanskega gorskohitrostnega državnega prvaka. Kako torej nekdo pride na idejo, da bi organiziral tak dogodek?

Ideja je bila živa že več let. Dokler sem se ukvarjal še s podjetništvom, nisem imel časa za dirko in smo to nekoliko odlagali na stran. Nato smo se začeli konkretneje pogovarjati tako s sinom Matevžem kot reli prvakom Rokom Turkom, sam sem se medtem upokojil in časa je bilo več. Ideja je bila, da moči združita AK Atom in DD Logatec, jaz pa sem prevzel te glavne organizacijske naloge. Z Rokom sva že lani nastavila veliko stvari in nato smo že iskali ustrezen termin za letošnjo dirko. Glede na vse dogodke smo našli ta termin konec maja. To je sprožilo nadaljnje korake tudi prek zveze, lokalnih skupnosti in podobno.

Kaj morate kot organizator sploh najprej storiti?

Na svetu voznikov na AŠSLO smo predstavili idejo, da bi poskusili nekoliko drugačen koncept. To je izpeljava dveh ločenih dirk v enem koncu tedna. Določene informacije, kaj vse je dejansko potrebno, smo pridobili tudi od drugih organizatorjev v Sloveniji. Veliko je stvari, ki jih je treba opraviti, mi pa dirko delamo prvič in nismo vedeli vsega.

Začne pa se s pripravo elaboratov za zaporo ceste, s katerimi je povezano soglasje krajevne in občinske skupnosti, direkcije za ceste, policije. Na osnovi tega se nato delajo varnostni načrt, certifikacija proge, sodniška mesta, kako bo vse potekalo in podobno. Iz varnostnega načrta nato sledi priprava vseh služb, kot so gasilci, reševalci, redarji, sodniki in časomerilci. Treba je pripraviti progo in zaščititi prometne znake – velika zahvala fantom za postavitev proge in urejanje okolice. Tudi oni so veliki navdušenci.

Lovro Čuden ob porscheju GT3 cup, s katerim dirka njegov sin Matevž Čuden. Foto: Gregor Pavšič

Naslov državnega prvaka letos brani Milan Bubnič s svojo legendarno lancio delto. Foto: Uroš Modlic

Kot organizator imate glavnino dela pred prireditvijo, tam pa nato delo in samo izvedbo prevzame druga ekipa?

Ko organizator vse to naredi in je potrjen varnostni načrt, je potrjeno vodstvo tekmovanja. To ima okrog 20 članov, kjer vsak skrbi za določen del konkretne izpeljave dirke – imamo direktorja dirke, nato njegovega pomočnika, sekretarja, vodjo servisnega parka, časomerilsko službo in podobno. Na samem tekmovanju nato jaz kot organizator nimam več konkretnega dela.

Nam lahko poveste kaj več o progi in kje bodo boksi z dirkalniki?

Zapora ceste bo od petka od 12. ure do nedelje do 24. ure, in sicer od odcepa pri krožišču za Unec do odcepa za Ravbarkomando. To je približno sedem kilometrov in pol zaprte ceste, razen za lokalni promet. Vsi boksi tekmovalcev bodo nameščeni po cesti skozi vas Planina. Tekmovalna proga se začne pri odcepu za Strmico, cilj pa bo na vrhu pri Mačkovcu. Dolžina proge je 3.750 metrov.

To ne bo le gorskohitrostna dirka. Pripravljamo zanimive promocijske vožnje tako s športnimi avtomobili, drifterji kot tudi avtomobili za reli. Mogoče bo prisesti zraven in doživeti adrenalinsko vožnjo po progi navzgor. Vzporedno bo potekalo več zborov lastnikov avtomobilov, gostili bomo starodobnike in drugo.

Tekmovalna proga bo dolga 3.750 metrov. Foto: Gregor Pavšič

Kako bo poskrbljeno za gledalce? Lokacija dirke se zdi dobra, saj je blizu avtoceste …

Predvidene so tri glavne vstopne točke: iz smeri Ljubljane, Postojne in Strmice oziroma iz smeri Predjamskega gradu. Tam bodo tudi urejena parkirna mesta za avtomobile, gledalce pa bomo od tam usmerjali v določene cone. Te so pripravljene zanje, med seboj so povezane, obiskovalci pa se bodo lahko premikali ob progi in videli večji del steze.

Na enem od prvih sestankov smo se pogovarjali, da ne bo dovolj, če naredimo le osnovno gorskohitrostno dirko. Obiskovalcem želimo ponuditi več pestrega programa, več raznovrstnosti in priložnost, da vsak med njimi tudi spozna več stvari. Zato bomo omogočili tudi sovozniške vožnje v omenjenih vozilih, da bodo lahko obiskovalci iz prve roke začutili privlačnost športnega avtomobilizma. Vsi sopotniki bodo zavarovani z enodnevno licenco prek zveze, vozniki teh promocijskih vozil pa bodo imeli tudi svoj sestanek z vodstvom dirke. Na progo bodo ti avtomobili šli pred vsakim treningom in dirko, torej štirikrat na dan.

Koliko ljudi je torej potrebnih za izpeljavo take dirke?

Okrog 200 ljudi bo sodelovalo pri sami izvedbi dirke, pri organizaciji pa še nekaj več. Med njimi bo 55 sodnikov, 40 varnostnikov, 20 za vodstvo, gasilci, reševalci, časomerilci, vlečna služba in drugi.

Sicer morate naprej še izpeljati letošnjo prvo, toda ali o dirki na Planinskih ridah razmišljate tudi že dolgoročno?

Dirko seveda želimo narediti tradicionalno. Zato tudi želimo sodelovanje z lokalno skupnostjo in preostalimi postaviti na visoko raven, da bodo temelji dobri in da bomo prihodnje leto lahko pripravili že drugo izvedbo.