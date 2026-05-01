Prodaja novih avtomobilov v Evropi stagnira in je precej pod ravnjo leta 2019, posledično se je povprečna starost avtomobilov že povečala prek 12 let. Bodo za nov zagon ključni električni malčki? Te imajo Kitajci, a tudi že evropske avtomobilske znamke.

Pojem tako imenovanih "ljudskih" avtomobilov se je v zadnjih 50 letih močno spremenil. Nekoč je imel tak status zastava 750 oziroma "fičko", ki pa nikakor ni bil poceni in za povprečnega državljana zlahka dostopen. V 60. letih prejšnjega stoletja je bilo treba za fička po določenih podatkih odšteti približno od 20 do 30 mesečnih plač. Ko so v 70. letih v Sarajevu začeli izdelovati volkswagna golfa druge generacije, je bil ta še precej težje dostopen od fička. Zanj je bilo treba odšteti tudi že do 40 mesečnih plač.

Kaj dostopen "ljudski" avtomobil pomeni danes? V nekaj letih so se cene novih avtomobilov povišale in razlogov je več – poleg splošnega stanja na trgu so tudi dejavniki, kot so obvezna dodatna oprema, strožji emisijski standardi in podobno. Na trgu je sicer še nekaj avtomobilov s klasičnimi bencinskimi neelektrificiranimi motorji, a njihov dolgoročni obstoj je pred uvajanjem strožjih predpisov precej negotov. Meja 20 tisočakov za klasične avtomobile je nova psihološka realnost. Vseeno pa taki avtomobili še vedno obstajajo – v nasprotnem primeru dacia sandero ne bi bil eden najbolje prodajanih avtomobilov v Evropi.

Evropski avtomobil v povprečju star že več kot 12 let

Kazalci so za Evropo zelo nespodbudni. Prodaja novih avtomobilov zadnja leta stagnira in raven prodaje, ki smo jo dosegali ob koncu prejšnjega desetletja (pred epidemijo covida-19), je trenutno nedosegljiva.

Evropa je obstala na veliko nižji ravni kot nekoč, na drugi strani so se preostale regije sveta pri prodaji avtomobilov že dvignile. To je uspelo tako Kitajcem kot Američanom, v Evropi pa je povprečna starost avtomobila že več kot 12 let. V zadnjih petih letih se je povečala še za dodatni dve leti. To pomeni, da se po cestah vozijo avtomobili z resnično škodljivimi izpusti, in tudi varnostno so ti stari avtomobili seveda precej sporni.

Evropa se uči, kako hitro in poceni izdelati avtomobil

Nekatere evropske države poskušajo vozni park obnoviti s subvencioniranimi shemami, ko je mogoče dobiti sredstva ob menjavi (odpisu) starega avtomobila za novejši električni avtomobil. Tak primer je med drugimi tudi Italija. Cene so se na trgu znižale s prihodom avtomobilske konkurence iz drugih celin (ZDA, Kitajska), evropski proizvajalci pa se trudijo, kako po hitrem postopku poceniti razvoj in izdelavo lastnih avtomobilov. Dober primer hitrega učenja in učinkovitega pristopa je novi renault twingo – razvili so ga v komaj dveh letih, kar je bilo za evropsko znamko še pred kratkim nemogoče.

Tako jim je pri twingu uspelo zadržati ceno tik pod 20 tisoč evri. Podobno stane kitajski tekmec BYD dolphin surf, še nekaj tisočakov cenejši je leapmotor T03 in napovedani s twingom sorodni malčki znamk Dacia in Nissan. Vse tri avtomobile bodo izdelovali v Revozu. Svojega malčka napovedujejo tudi pri znamkah Kia in Volkswagen, kjer so že pokazali koncept ID.every1.

Čeprav vse podrobnosti še niso znane, nas v Sloveniji čakajo še višje subvencije prav za najcenejše avtomobile. Pri maloprodajni ceni do 25 tisoč evrov bo lahko višina nepovratne subvencije vse do 7.800 evrov. Te bodo še močno znižale ceno vozil, poraja pa se vprašanje, kaj tako poseganje na trg pomeni za njegovo dolgoročno stabilnost.

Te napovedane subvencije ciljajo prav na cenovni segment, ki bo v precejšnjem porastu. Pri tej ceni bo dosegljiv povsem osnovni volkswagen ID.polo ali renault 5, z vso opremo pa na primer dongfeng box. Pravi mestni malčki kot je twingo pa bodo tudi z boljšo opremo stali komaj nekaj na 20 tisoč evri. Ob subvencijah in na splošno cenejši vožnji – sto kilometrov z domačo elektriko bo pri twingu stalo komaj kake dva do tri evre – bodo ti avtomobili cenovno in stroškovno zelo zanimivi.

Še letos bo koncept poceni malčka predstavil Citroen, ki bo tako spomnil na svoj legendarni spaček oziroma model 2CV.

Francoski proizvajalec Citroën pripravlja nov prelomni model – cenovno dostopen električni mestni avtomobil, s katerim želi ponovno nagovoriti kupce, ki so zaradi rasti cen izpadli s trga novih vozil. Novi model iz A-segmenta, ki ga bodo kot koncept predstavili letos na avtomobilski razstavi v Parizu, bo stal manj kot 15.000 evrov. To ga bo med najcenejše električne avtomobile v Evropi.

Citroën vidi rešitev v električnem "ljudskem" avtomobilu, ki bi imel podobno vlogo, kot so jo po drugi svetovni vojni imeli modeli, kot so 2CV, fiat 500 ali volkswagen beetle – torej omogočiti mobilnost širšim množicam. Novi model bo nekakšen posredni naslednik nekdanjega modela C1, vendar prilagojen sodobnim zahtevam elektrifikacije in prihajajoči evropski zakonodaji, ki naj bi omogočila bolj dobičkonosno proizvodnjo takšnih vozil.

Kljub zgodovinskim vzporednicam novi model ne bo neposredna reinterpretacija legendarnega 2CV, temveč sodobna interpretacija njegovega poslanstva: ponuditi preprosto, funkcionalno in predvsem dostopno mobilnost.