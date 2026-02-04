127 milijonov avtonomno prevoženih kilometrov, 90 odstotkov manj hudih prometnih nesreč in 15 milijonov opravljenih voženj v enem samem letu – to niso obljube, temveč doseženi rezultati. Z novimi 16 milijardami dolarjev (13,5 milijarde evrov) svežega kapitala Waymo zdaj napoveduje eno najambicioznejših širitev v zgodovini avtonomne mobilnosti.

Ameriško podjetje Waymo, hčerinska družba Alphabeta, je končalo največji investicijski krog v zgodovini avtonomne mobilnosti. V svežem financiranju je zbralo 16 milijard dolarjev (13,5 milijarde evrov) za skupno vrednotenje družbe 126 milijard dolarjev (okrog 106 milijard evrov), kar potrjuje, da je tehnologija avtonomnih vozil prešla iz eksperimentalne faze v obsežno komercialno rabo.

Waymo svoje visoko vrednotenje utemeljuje z rezultati:

več kot 127 milijonov prevoženih avtonomnih kilometrov,

90-odstotno zmanjšanje hudih prometnih nesreč v primerjavi s človeškimi vozniki,

več kot 15 milijonov opravljenih voženj v enem letu,

trenutno več kot 400 tisoč opravljenih plačljivih voženj na teden,

prisotnost: šest mest v ZDA,

pomembnejše širitve v 2026: Tokio, London.

Foto: Waymo

Z zbranimi sredstvi Waymo načrtuje hitro širitev v več kot 20 novih mest, med drugim tudi na mednarodne trge. Prvi potrjeni lokaciji zunaj ZDA sta Tokio in London. Podjetje bo sredstva namenilo tudi povečanju voznega parka, saj povpraševanje po robotaksi storitvah hitro narašča.

Med vlagatelji so nekatera največja imena svetovnega tehnološkega kapitala. Po ocenah vlagateljev podjetje ne predstavlja več zgolj tehnološke inovacije, temveč enega ključnih igralcev prihodnje mobilnosti, ki lahko pomembno vpliva na varnost v prometu, dostopnost prevozov in produktivnost v mestih.

