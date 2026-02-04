Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
4. 2. 2026,
9.12

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Waymo samovozeči taksi robotaksi

Sreda, 4. 2. 2026, 9.12

33 minut

Waymo – nova investicija 16 milijard dolarjev

Od eksperimenta do industrije: Američani z rekordnim vložkom spreminjajo mobilnost

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Waymo samovozeči taksi robotaksi | Waymo trenutno izvaja več kot 400 tisoč plačljivih avtonomnih voženj na teden. | Foto Waymo

Waymo trenutno izvaja več kot 400 tisoč plačljivih avtonomnih voženj na teden.

Foto: Waymo

127 milijonov avtonomno prevoženih kilometrov, 90 odstotkov manj hudih prometnih nesreč in 15 milijonov opravljenih voženj v enem samem letu – to niso obljube, temveč doseženi rezultati. Z novimi 16 milijardami dolarjev (13,5 milijarde evrov) svežega kapitala Waymo zdaj napoveduje eno najambicioznejših širitev v zgodovini avtonomne mobilnosti.

Tesla Autopilot samodejna vožnja FSD Zagreb
Avtomoto Samodejna vožnja v praksi: Tesla v mestnem kaosu Zagreba - bili smo neopazni #video

Ameriško podjetje Waymo, hčerinska družba Alphabeta, je končalo največji investicijski krog v zgodovini avtonomne mobilnosti. V svežem financiranju je zbralo 16 milijard dolarjev (13,5 milijarde evrov) za skupno vrednotenje družbe 126 milijard dolarjev (okrog 106 milijard evrov), kar potrjuje, da je tehnologija avtonomnih vozil prešla iz eksperimentalne faze v obsežno komercialno rabo.

Waymo svoje visoko vrednotenje utemeljuje z rezultati: 

  • več kot 127 milijonov prevoženih avtonomnih kilometrov,
  • 90-odstotno zmanjšanje hudih prometnih nesreč v primerjavi s človeškimi vozniki,
  • več kot 15 milijonov opravljenih voženj v enem letu,
  • trenutno več kot 400 tisoč opravljenih plačljivih voženj na teden,
  • prisotnost: šest mest v ZDA,
  • pomembnejše širitve v 2026: Tokio, London.

Waymo samovozeči taksi robotaksi | Foto: Waymo Foto: Waymo Že letos avtonomni taksi v Londonu

Z zbranimi sredstvi Waymo načrtuje hitro širitev v več kot 20 novih mest, med drugim tudi na mednarodne trge. Prvi potrjeni lokaciji zunaj ZDA sta Tokio in London. Podjetje bo sredstva namenilo tudi povečanju voznega parka, saj povpraševanje po robotaksi storitvah hitro narašča.

Med vlagatelji so nekatera največja imena svetovnega tehnološkega kapitala. Po ocenah vlagateljev podjetje ne predstavlja več zgolj tehnološke inovacije, temveč enega ključnih igralcev prihodnje mobilnosti, ki lahko pomembno vpliva na varnost v prometu, dostopnost prevozov in produktivnost v mestih.

Video: test samodejne vožnje v Zagrebu

Waymo samovozeči taksi robotaksi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.