Obiskali so grad Otočec: ena največjih kitajskih znamk potrdila prihod v Sloveniji

Kitajskih avtomobilskih znamk je v Sloveniji vse več. Jeseni se jim bo pridružil še Aion, električna znamka skupine GAC, ki sodi med največje kitajske avtomobilske proizvajalce. Na slovenski trg prihajata dva modela, s katerima želijo poseči v najbolj konkurenčna razreda električnih avtomobilov.

Foto: Gregor Pavšič Skupina GAC (Guangzhou Automobile Group) je eden največjih kitajskih avtomobilskih proizvajalcev, ki je desetletja sodeloval tudi z japonskimi proizvajalci. Poleg še vedno aktivnih skupnih podjetij s Toyoto in Hondo je imel med letoma 2012 in 2023 tudi skupno podjetje z Mitsubishijem, kjer so za kitajski trg izdelovali nekatere njihove modele. Zaradi padca prodaje in hitrega prehoda kitajskega trga na elektrificirane avtomobile se je Mitsubishi leta 2023 s Kitajske umaknil, proizvodne zmogljivosti nekdanjega skupnega podjetja pa je prevzela znamka Aion.

Aion je GAC-ova znamka električnih avtomobilov, ustanovljena leta 2017. V nekaj letih je postala eden večjih kitajskih proizvajalcev električnih vozil, evropsko širitev pa je začela z modeloma Aion V in Aion UT. Oba so oblikovalsko zasnovali v lastnem studiu v Milanu, proizvajajo pa jih v tovarni Magna Steyr v Gradcu. Da so se na prihod dobro pripravili, dokazuje tudi osrednji logistični center z nadomestnimi deli v Nizozemskem Rotterdamu.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

GAC bo kot eden največjih kitajskih proizvajalcev na slovenski trg sicer vstopil šele jeseni, že včeraj pa so dva svoja avtomobila pripeljali tudi pred grad Otočec na Dolenjskem. To sta električna kombilimuzina UT in večji športni terenec V. V prihodnje bodo na voljo tudi klasični hibridi, saj se GAC usmerja v proizvodnjo raznovrstnih pogonov.

Medtem ko je BYD nastal iz proizvajalca baterij, Xpeng kot zagonsko podjetje in Nio kot tehnološki start-up, je Aion produkt enega najstarejših in največjih kitajskih avtomobilskih koncernov, ki ima desetletja izkušenj z razvojem in proizvodnjo vozil ter skupnimi podjetji s tradicionalnimi proizvajalci. Zaradi vsega naštetega je mogoče povleči vzporednico s Changanom in znamko Deepal, ki je prav tako letos vstopila na slovenski trg in si mora še zgraditi večji del prepoznavnosti.

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Osnovni Aion AT pod 30 tisočaki?

Za slovenski trg bosta zanimiva oba, a ju čaka zelo natrpana in tudi cenovno neizprosna konkurenca. Izstopa predvsem manjša kombilimuzina UT. Ta je dolga 4,2 metra in ima 2,7 metra medosne razdalje, kar preverjeno prinaša zelo veliko prostora na zadnji klopi. Ta nudi precej udobja in tudi praktičnosti – to so nastavljiv naklon naslonjala in možnost polaganja celotne klopi v ravno dno.

Cene za Slovenijo bodo znane šele jeseni. Toda glede na ponudbo na drugih evropskih trgih lahko pričakujemo izhodišče okrog 28 tisoč evrov. To je na primer podobno kot bo stal novi leapmotor B05. Evropska različica za to ceno ponuja baterijo LFP s kapaciteto 60 kilovatnih ur in 150-kilovatni elektromotor. Uradni doseg po WLTP znaša do 430 kilometrov, kar tudi v praksi pomeni vsaj kakšnih 350 kilometrov realnega dosega.

Kaj pa večji športni terenec?

Aion V je trenutno paradni model znamke Aion za evropski trg. Gre za električni športni terenec dolžine 4,61 metra, ki se po velikosti uvršča med modele, kot so škoda elroq, toyota bZ4X, volkswagen ID.4 in deepal S05. Evropska različica ima baterijo s kapaciteto 75 kilovatnih ur, elektromotor z močjo 150 kilovatov in več kot 500 kilometrov dosega po WLTP. Hitro polnjenje z enosmernim tokom do 180 kilovatov omogoča polnjenje baterije z 10 na 80 odstotkov v približno 24 minutah.

Pri GAC-u poudarjajo predvsem prostornost in bogato serijsko opremo. Aion V ponuja panoramsko streho, toplotno črpalko, napredne asistenčne sisteme ter tudi nekatere bolj nenavadne rešitve, kot je hlajen in ogrevan predal v sredinski konzoli. Model je bil razvit kot globalni avtomobil za izvoz, evropsko različico pa so prilagodili zahtevam kupcev na stari celini, tudi na področju varnosti, kjer je na preizkusih Euro NCAP prejel najvišjo oceno petih zvezdic.