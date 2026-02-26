Xpeng je ob odprtju prvega prodajnega salona v Sloveniji pokazal tudi svoj veliki družinski enoprostorec, ki sicer na trg prihaja šele čez nekaj mesecev.

Kitajski Xpeng je prisotnost v Sloveniji začel s prodajo v trgovskem centru v Ljubljani, zdaj pa so končali z deli namenskega salona v Trzinu in tega so tako lahko tudi uradno odprli. Ta salon je produkt maloprodajnega skupnega podjetja AutoWallis in Salvador Caetano, ki imata hkrati tudi distribucijske pravice za Xpeng v Sloveniji, na Madžarskem in Hrvaškem.

Poleg že znanih modelov G6 in G9 so na otvoritvi pokazali tudi svoj mikavni enoprostorec X9. To je 5,29 metra dolgo električno vozilo, ki bo na voljo pozneje v letošnjem letu. Podobno velja tudi za Xpengovo nedavno v Evropi predstavljeno limuzino P7+. Enoprostorec X9 bo v Sloveniji stal med 73 in 89 tisoč evri.

Xpeng ima za zdaj izključno električna vozila

Električni G6 (dolžina 4,7 metra) v Sloveniji stane od slabih 44 tisoč evrov naprej. To je osnovna različica z baterijo kapacitete 68 kilovatnih ur (kWh), različica z večjo baterijo 80 kWh pa bo stala vsaj slabih 49 tisoč evrov. Model G9 je dolg 4,89 metra, pri njem pa kapaciteti baterije znašata 79 ali 93 kWh. Za G9 se cene v Sloveniji začnejo pri slabih 59 tisočakih.

Za razliko od ostalih kitajskih proizvajalcev, ki v Evropi svoje mesto iščejo tudi s klasičnimi bencinskimi modeli in hibridi, Xpeng za zdaj stavi izključno na električna vozila na naprednejši 800-voltni zasnovi. Vsi imajo železofosfatne baterije LFP, napovedujejo pa tudi zelo visoke moči hitrega polnjenja.

Foto: Xpeng Foto: Xpeng Foto: Xpeng