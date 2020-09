Novost za ikono, ki jo Slovenci (in tudi Hrvati) napačno imenujemo

Večina javnosti bi fiata 500 še vedno poljudno in prikupno, a žal povsem napačno poimenovala “fičko”. Pa z njim nima povezave, zato pa v tretji generaciji že 14 let v Evropi predstavlja enega od najbolje prodajanih mestnih avtomobilov. Zdaj prvič tudi z blagim hibridnim pogonom, ki je vmesna stopnja do tudi povsem električne petstotice.

To je fiat 600, na podlagi katerega je nastal tudi Zastavin "fičko". Fiat je model 600 izdeloval med leti 1955 in 1969. Foto: Wikimedia Commons “Koliko pa kaj stane tale fičo?” se je zaslišal moški glas iz bližnjega lokala, tik preden sem se včeraj po daljšem času spet usedel za volan fiata 500. To je že 14 let oblikovno bolj ali manj nespremenjen kultni model, eden najuspešnejših mestnih avtomobilov v Evropi in moderni naslednik originalnega fiata 500 - poznali smo ga tudi po vzdevku topolino - iz leta 1957.

Gianni Agnelli je takrat svojim inženirjem dal nalogo, naj za ceno pet tisoč lir izdelajo majhen in prostoren avtomobil in tako ponudijo več od precej skromnih povojnih avtomobilov.

Jugoslovanski “fičo” je bil nekaj povsem drugega kot fiat 500

Tale petstotica pa nikoli ni bila tisti fičo, kakršnega dobro poznamo v Sloveniji in v državah nekdanje Jugoslavije. Fičo je bil namreč ljudsko ime za fiata 600, ki so ga na podlagi Fiatove licence izdelovali tudi v srbskem Kragujevcu. To pa je bil povsem drug Fiatov model, ki so ga sicer izdelovali med leti 1955 in 1969.

Zanimivo, da so letos poleti tudi na Hrvaškem v neki nagradni igri proizvajalca osvežilne pijače novodobnega fiata 500 krstili kar za “fiča”. Samo da se je rimalo - “pića za fića” - in tudi dejstvo, da so tako celo izžrebancu obljubljali povsem napačen avtomobil, jih ni kaj preveč motilo.

Prvič kot blagi hibrid, povsem električni morda že letos

Fiat je zdaj prvič dobil tudi blagi hibridni pogon, morda ga bomo že letos v Sloveniji dočakali tudi v povsem električni različici. Hibridni pogon sestavljata litrski trivaljni motor z močjo 70 “konjev”, ki je povezan z ročnim šeststopenjskim menjalnikom, in dodatni elektromotor.

Fiat je uspel samo lani prodati 194 tisoč modelov 500. S svojo retro obliko je očitno še vedno dovolj svež mestni avtomobil. Foto: Gregor Pavšič

Notranjost avtomobila ostaja nespremenjena. Foto: Gregor Pavšič

Fiat je model 500 sicer prenehal izdelovati leta 1975, nato pa so ga leta 2007 spet obudili. V teh 14 letih so jih izdelali 2,2 milijona, samo lani kar 194 tisoč. Model 500 predstavlja okrog 25 odstotkov prodaje Fiata in po slovesu punta predstavlja enega ključnih stebrov znamke.

Električna energija pomaga in ne dodaja pri moči

Petstotica se ne more peljati zgolj na elektriko, saj ta pomaga predvsem takrat, ko bi voznik izdatneje obremenil bencinski motor in bi bili tudi izpusti znatno višji. Elektrika pogonu ne dodaja moči, temveč kompenzira izgubljeni del moči bencinskega motorja. Ob pospeševanju se namreč zmanjša njegovo delovanje, primanjkljaj pa nadoknadi električna energija.

Elektrika torej pomaga pri pospeševanju in ko trivaljniku pade navor. Prav tako na pomoč priskoči ob ustavljanju in vklopu sistema start-stop ter vnovičnem zagonu bencinskega motorja. Pogon naj bi za nekaj odstotkov tako zmanjšal porabo goriva. Začetni zagon motorja pa se vselej opravi s klasičnim akumulatorjem in bencinskim motorjem.

Hibridni fiat 500 se bo v Sloveniji začel pri ceni 13.390 evrov, še bolje založena različica Launch Edition pa pri 16 tisočakih. Doplačilo za izvedenko kabriolet bo 1.700 evrov. Sicer pa je hibridni 500 v primerjavi s klasično različico, ki bi imela ročni robotizirani menjalnik, za 400 evrov dražji.



Fiat namerava v Sloveniji letos prodati 80 hibridnih fiatov 500, v prihodnje pa naj bi delež tega motorja znašal od 10 do 20 odstotkov.

Sestavni del hibridnega pogona je tudi ročni šeststopenjski menjalnik. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič