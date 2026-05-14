Od sredine junija naprej bo v veljavi nov razpis za subvencije za električna vozila v skupni vrednosti 14,4 milijona evrov.

Ministrstvo za okolje in prostor je prek Borzena objavilo nov razpis za nepovratne subvencije pri nakupu električnih vozil za fizične in pravne osebe. Vloge za subvencije bodo sprejemali od 18. junija naprej. Za fizične osebe bo namenjenih 9,4 milijona, za pravne pa pet milijonov evrov.

Kot smo že poročali, bo v tem razpisu novost do zdaj najvišja subvencija v višini 7.800 evrov, ki bo veljala za avtomobile s ceno do 25 tisoč evrov. To pomeni, da bo država kot vir sredstev kupcu majhnih električnih vozil plačala tudi več kot tretjino avtomobila.

Višine subvencij za osebne avtomobile:

7.800 evrov – avtomobili vrednosti do 25 tisoč evrov *

7.200 evrov – avtomobili vrednosti od 25 do 35 tisoč evrov

6.500 evrov – lahko gospodarsko vozilo N1 do vrednosti 45 tisoč evrov

6.500 evrov – avtomobili vrednosti od 35 do 45 tisoč evrov

4.500 evrov – avtomobili vrednosti od 45 do 65 tisoč evrov **

3.000 evrov – rabljeni avtomobil vrednosti do 45 tisoč evrov

2.000 evrov – rabljeni avtomobil vrednosti od 45 do 65 tisoč evrov

* le za fizične osebe

** le za vloge, vložene do vključno 31. 8. 2026

Pomembno – najprej nakup in registracija, šele nato vloga za subvencijo