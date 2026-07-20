Boeing zagotavlja, da bo ameriškemu letalstvu leta 2028 dobavil novi letali Air Force One, vendar bo moral za dokončanje projekta nameniti še več denarja.

Program, ki je že štiri leta v zamudi in močno presega prvotni proračun, ostaja eden največjih finančnih izzivov Boeingove obrambne divizije.

Boeing je pogodbo za izdelavo dveh posebej predelanih letal Boeing 747-8 dobil leta 2018. Vrednost pogodbe je znašala 3,9 milijarde dolarjev (okoli 3,4 milijarde evrov), toda stroški projekta so medtem presegli pet milijard dolarjev (okoli 4,4 milijarde evrov). Podražitev je posledica zahtevnih predelav, dodatnih varnostnih sistemov, zapletenega električnega ožičenja in certificiranja letal.

Boeing je tesno povezan z zgodovino predsedniških letal v ZDA. Ameriške predsednike prevaža že od leta 1943, ko je Franklin D. Roosevelt kot prvi predsednik poletel z letalom, in sicer z "letečim čolnom" boeing 314 clipper.

Trenutno predsedniško letalo ima letnico 1990, novejšega so posodili Katarci

Direktor Boeingove obrambne divizije Steve Parker je pred letalsko razstavo v Farnboroughu potrdil, da prvo letalo ostaja predvideno za dobavo leta 2028. Poskusni leti naj bi se začeli že prihodnje leto. Nova Air Force One bosta zamenjala zdajšnja predsedniška boeinga 747-200, ki sta v uporabi že od leta 1990.

Ameriški predsednik Donald Trump medtem uporablja tudi začasno predsedniško letalo boeing 747-8, ki ga je ameriška vlada prevzela od Katarja in ga prilagodila za predsedniške polete. Zaradi omejenih obrambnih in komunikacijskih sistemov pa to letalo še ne more v celoti nadomestiti prihodnjih specializiranih letal Air Force One.