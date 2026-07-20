Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
7.21

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Boeing Air Force One ZDA

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 7.21

37 minut

Air Force One

Novi predsedniški Air Force One vse dražji: stroški že presegli 4,4 milijarde evrov

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Air Force One Boeing 747 | Foto Reuters

Foto: Reuters

Boeing zagotavlja, da bo ameriškemu letalstvu leta 2028 dobavil novi letali Air Force One, vendar bo moral za dokončanje projekta nameniti še več denarja.

Program, ki je že štiri leta v zamudi in močno presega prvotni proračun, ostaja eden največjih finančnih izzivov Boeingove obrambne divizije.

Boeing je pogodbo za izdelavo dveh posebej predelanih letal Boeing 747-8 dobil leta 2018. Vrednost pogodbe je znašala 3,9 milijarde dolarjev (okoli 3,4 milijarde evrov), toda stroški projekta so medtem presegli pet milijard dolarjev (okoli 4,4 milijarde evrov). Podražitev je posledica zahtevnih predelav, dodatnih varnostnih sistemov, zapletenega električnega ožičenja in certificiranja letal.

Boeing je tesno povezan z zgodovino predsedniških letal v ZDA. Ameriške predsednike prevaža že od leta 1943, ko je Franklin D. Roosevelt kot prvi predsednik poletel z letalom, in sicer z "letečim čolnom" boeing 314 clipper. 

Trenutno predsedniško letalo ima letnico 1990, novejšega so posodili Katarci

Direktor Boeingove obrambne divizije Steve Parker je pred letalsko razstavo v Farnboroughu potrdil, da prvo letalo ostaja predvideno za dobavo leta 2028. Poskusni leti naj bi se začeli že prihodnje leto. Nova Air Force One bosta zamenjala zdajšnja predsedniška boeinga 747-200, ki sta v uporabi že od leta 1990.

Ameriški predsednik Donald Trump medtem uporablja tudi začasno predsedniško letalo boeing 747-8, ki ga je ameriška vlada prevzela od Katarja in ga prilagodila za predsedniške polete. Zaradi omejenih obrambnih in komunikacijskih sistemov pa to letalo še ne more v celoti nadomestiti prihodnjih specializiranih letal Air Force One.

Boeing Air Force One ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.