Novi Porsche Center Ljubljana na Verovškovi je eden najsodobnejših salonov v Evropi

Slovenski avtomobilski trg je dobil novo, prestižno središče. Na Verovškovi ulici 71 v Ljubljani je odprl vrata povsem nov Porsche Center Ljubljana, ki se s 16.500 kvadratnimi metri površine uvršča med tri največje in najsodobnejše Porsche centre v Srednji in Vzhodni Evropi. To ni le nov razstavni prostor, temveč živahen ekosistem, zasnovan za prihodnost.

Foto: Porsche Center Ljubljana

Porsche je v Sloveniji prisoten že vrsto let, a z odprtjem novega centra na Verovškovi ulici dela pomemben korak naprej. Novi Porsche Center Ljubljana, ki predstavlja pomembno strateško investicijo v lokalno okolje, je zasnovan po globalnem konceptu Destination Porsche. Ta spreminja tradicionalno predstavo o avtomobilskem salonu in jo nadgrajuje v prostor druženja, inovacij in celostnega doživetja znamke.

Več prostora za sanje in personalizacijo

V osrčju novega kompleksa je izjemno prostoren razstavni salon, kjer si bodo obiskovalci lahko hkrati ogledali do devet vozil Porsche. A fizična prisotnost vozil je le del izkušnje. Novi center briše meje med digitalnim in fizičnim svetom. S pomočjo naprednih digitalnih konfiguratorjev, obsežnih LED-zaslonov in tehnologije virtualne resničnosti bodo lahko kupci svoj sanjski avtomobil do potankosti personalizirali in ga doživeli, še preden bo ta sploh zapeljal s proizvodnega traku.

Foto: Porsche Center Ljubljana

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Kot poudarjajo pri znamki, v središču niso več zgolj avtomobili, temveč ljudje: vozniki, navdušenci in tisti, ki si drznejo sanjati. Novi center je zasnovan modularno in prilagodljivo, s čimer ponuja idealno kuliso za srečevanja skupnosti, dogodke ter spoznavanje Porschejeve bogate zgodovine in inženirskih dosežkov.

Transparentnost kot temelj zaupanja

Posebna pozornost pri snovanju novega centra je bila namenjena poprodajnim storitvam in Porsche Servisu. Mehanična delavnica, ki se razteza na 600 kvadratnih metrih in je opremljena z devetimi dvigali ter najnaprednejšo diagnostično opremo, je od prestižnega razstavnega salona ločena zgolj z veliko stekleno steno. Ta arhitekturna rešitev strankam omogoča neposreden in transparenten vpogled v natančno delo vrhunskih strokovnjakov, kar še dodatno krepi zaupanje v kakovost opravljenih storitev.

Foto: Porsche Center Ljubljana

Trajnost in elektrificirana prihodnost

Novi Porsche Center Ljubljana ni le arhitekturni in tehnološki presežek, temveč tudi pionir na področju trajnostne gradnje. Je prvi avtomobilski salon v Sloveniji, ki se ponaša z zahtevnim certifikatom trajnostne gradnje DGNB. Objekt, katerega zunanjost zaznamuje prepoznavna aluminijasta fasada z rdečimi LED-elementi, je ogrevan s toplotnimi črpalkami, posebna pozornost pa je namenjena zbiranju in ponovni uporabi deževnice. Na zeleni strehi je nameščena tudi lastna sončna elektrarna.

Foto: Porsche Center Ljubljana

V skladu z jasno vizijo elektrificirane prihodnosti znamke je center v celoti pripravljen na električno mobilnost. Opremljen je s kar 30 polnilnimi mesti, 17 notranjimi in 13 zunanjimi, kar voznikom električnih in priključnohibridnih vozil omogoča brezskrbno in udobno uporabniško izkušnjo.

Tradicija na stari lokaciji se nadaljuje v novi obliki

Z odprtjem novega Porsche Centra Ljubljana na Verovškovi se zgodba na dosedanji lokaciji ne zaključuje. Obstoječi salon na Bravničarjevi ulici 13 se je strateško preoblikoval v specializiran Porsche Approved Center. Ta je v celoti posvečen ponudbi strokovno preverjenih rabljenih vozil z jamstvom, s čimer Porsche v Sloveniji zaokrožuje svojo celovito premium ponudbo na trgu.

Foto: Porsche Center Ljubljana

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