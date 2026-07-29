Novi mercedes GLA je zrasel za skoraj 15 centimetrov, dobil precej prostornejšo notranjost in povsem novo električno arhitekturo. Najmanjši športni terenec iz Stuttgarta bo prvič na voljo tako kot električni kot hibridni model, električna različica pa bo hkrati nadomestila dosedanji EQA. Prvi primerki mercedesa GLA bodo v Sloveniji letos pozno jeseni.

Mercedes-Benz je predstavil tretjo generacijo modela GLA, najmanjšega športnega terenca v svoji ponudbi. Novi GLA temelji na povsem novi platformi MMA, ki jo deli z modeloma CLA in GLB, prvič pa bo na voljo tako z električnim kot tudi hibridnim pogonom. Električna različica bo na trg prišla novembra in bo hkrati nadomestila model EQA, hibrid pa bo sledil v začetku prihodnjega leta.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

V primerjavi s predhodnikom je GLA občutno zrasel. Dolg je 456,5 centimetra, kar pomeni 14,3 centimetra več kot doslej. Medosna razdalja se je podaljšala na 279 centimetrov, kar je 6,1 centimetra več kot pri prejšnji generaciji. Mercedes je razširil tudi zadnji kolotek, streha pa je kljub večjim zunanjim meram za dva centimetra nižja. Na voljo bodo platišča velikosti od 18 do 20 palcev.

Daljša medosna razdalja je prinesla več prostora v potniški kabini. Voznik in sovoznik imata 0,7 centimetra več prostora za noge, potniki na zadnji klopi pa že bolj opaznih 3,8 centimetra več. Kljub nižji strehi je prostora za glavo celo več – tako spredaj kot zadaj za dobra dva centimetra. K bolj zračnemu občutku v kabini prispeva tudi serijsko panoramsko strešno okno.

Foto: Mercedes-Benz

Napredoval je tudi prtljažni prostor. Osnovni prtljažnik meri 410 litrov, kar je 70 litrov več kot pri predhodniku, s podrtimi sedeži pa prostornina naraste na 1.400 litrov. Električna različica ima poleg tega še 107-litrski sprednji prtljažnik, kamor lahko spravimo na primer večjo športno torbo, kovček za ročno prtljago ali zaboj pijače.

Notranjost povzema oblikovno smer novega CLA. Armaturno ploščo zaznamujejo veliki digitalni zasloni, doplačilno pa bo na voljo tudi MBUX Superscreen, ki se razteza čez celotno širino armaturne plošče in združuje tri zaslone. Novi operacijski sistem MB.OS temelji na zmogljivem procesorju Nvidia ter omogoča napredne glasovne funkcije z umetno inteligenco in nove asistenčne sisteme.

Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz

Najprej tri električne različice, hibridni pogon prihaja v začetku leta 2027

Ob začetku prodaje bodo na voljo tri električne različice. Osnovni GLA 200 electric razvije 165 kilovatov in uporablja baterijo LFP z uporabno kapaciteto 58 kilovatnih ur (kWh). Srednji GLA 250+ electric razvije 200 kilovatov, vrh ponudbe pa predstavlja GLA 350 4MATIC electric z 260 kilovati, ki do 100 kilometrov na uro pospeši v 5,4 sekunde. Obe močnejši različici uporabljata baterijo NMC z uporabno kapaciteto 85 kWh, v začetku prihodnjega leta pa bo sledila še različica z baterijo kapacitete 71 kWh.

V začetku prihodnjega leta bo Mercedes ponudbo razširil tudi z novim hibridom. Poganjal ga bo na novo razvit 1,5-litrski štirivaljni turbobencinski motor, ki ga dopolnjuje elektromotor z močjo 22 kilovatov, vgrajen v novi osemstopenjski samodejni menjalnik z dvojno sklopko. Energijo zagotavlja 48-voltna litij-ionska baterija s kapaciteto 1,3 kWh. Hibrid bo pri mestnih hitrostih lahko vozil zgolj na elektriko, omogočal pa bo tudi jadranje z ugasnjenim motorjem pri hitrostih nad 100 kilometrov na uro ter rekuperacijo energije z močjo do 25 kilovatov.

Največja novost novega GLA je tako kombinacija občutno večjih mer, precej prostornejše notranjosti in povsem nove električne arhitekture, ki Mercedesov najmanjši SUV tehnološko postavlja ob bok novemu CLA in prihodnjim električnim modelom znamke.

Foto: Mercedes-Benz