Danes popoldne se bo v Ajdovščini začelo letošnje državno prvenstvo v reliju, ki je v Sloveniji tradicionalno najbolj množična in priljubljena avtošportna disciplina. Pisali smo že o velikem številu najkakovostnejših dirkalnih avtomobilov v rokah slovenskih tekmovalcev - kar deset jih sedi v dirkalnikih najvišjega dovoljenega razreda Rally2. Med več kot sto prijavljenimi avtomobili pa seveda niso le najzmogljivejši dirkalniki tisti, ki so magnet za avtomobilske in športne navdušence.

Renault 5 GT turbo, s katerim bo na reliju Vipavska dolina dirkal domačin Miran Fabjan. Foto: Osebni arhiv

Romana Zrnec je nekoč zmagovala z renault 5 GT turbo. Foto: Žare Modlic

Zanimivo novost bo tako danes predstavil Vipavčan Miran Fabjan. Spoznali smo ga že kot lastnika tako serijske kot tekmovalne lancie deltę HF integrale, danes pa bo vozil starodobni renault 5 GT turbo. To je dirkalni avtomobil, ki je bil v osemdesetih letih eden najhitrejših v takratnem jugoslovanskem državnem prvenstvu. Hitro petko sta vozila tako Brane Kuzmič kot tudi Romana Zrnec. Fabjan je renault 5 pripeljal iz Italije in mu namenil dizajn v stilu nekdanjega dirkalnika Romane Zrnec. Ta je še vedno edina ženska, ki je v Sloveniji zmagala na reliju v skupni razvrstitvi in to prav s petko.

Med slovenskimi reli starodobniki, ki bodo danes na štartu v Ajdovščini, omenimo še BMW M3 E30 Domna Agniča, škodo 130 RS Italijana Alessandra Mitrija, še vedno so aktivni dirkalniki zastava yugo (prijavljeni so štirje) in tudi fičko Bojana Mihevca.

Dirkalnik državnega prvaka Roka Turka med prevozom iz prostorov moštva Servis Podlesnik Rally Sport. Foto: Osebni arhiv

Tri lani najhitrejše posadke na reliju Vipavska dolina. Foto: Uroš Modlic

Vsi omenjeni avtomobili bodo na reliju vozili na začelju štartne liste, toda danes bodo vsaj na prvi hitrostni preizkušnji po mestnih ulicah v Ajdovščini na progo zapeljali prvi. Največ zanimanja med navijači bo za najzmogljiveše dirkalnike razreda Rally2 - poleg desetih slovenskih jih vozi še pet tujih posadk.

Prvi reli sezone prinaša nekaj negotovosti, za nameček se bo pravi del relija v soboto zjutraj začel s povsem novo hitrostno preizkušnjo iz Orehovice pri Podnanosu proti Krasu. Trije osrednji favoriti relija so Rok Turk (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin), Mark Škulj (škoda fabia RS rally2, sovoznik Uroš Ocvirk) in Marko Grossi (citroen C3 rally2, sovoznica Tara Berlot).

Med glavne izzivalce uvrščamo Jana Medveda (hyundai i20 rally2, sovoznik Izidor Šavelj), ki je lani stopničke izgubil za eno samo desetinko sekunde, Mitjo Glasenčnika (hyundai i20 rally2, sovoznik Matej Pistotnik) in Ivana Hrženjaka (hyundai i20 rally2, sovoznik Rok Gomizelj). Neznanka je Grega Kravos (citroen C3 rally2, sovoznik Darko Vončina), v širši vrh sodita tudi osrednja kandidata za zmago v razredu Master Aleš Zrinski (škoda fabia rally2, sovoznik Metod Kurent) in Mitja Klemenčič (škoda fabia RS rally2). Zanimivo bo videti, kako hiter je pokalni toyota GR yaris koprske posadke Martin Čendak - Jakob Markežič.

18-letni Mitja Velkavrh se letos seli v Divizijo 2. Foto: Osebni arhiv

Na reli je prijavljenih več kot 60 slovenskih posadk, poleg skupne razvrstitve jih je največ v Diviziji 2. Tam sta favorita Vasja Miklavčič (lancia ypsilon rally4, sovoznik Martin Černigoj) in Mitja Velkavrh (peugeot 208 rally4, sovoznica Nina Velkavrh Gorenc). Kandidatov za visoka mesta je poleg njiju še kar nekaj. V Diviziji 1 je favorit prvega relija Alan Pajk (renault clio rally5, sovoznik Enej Bobič), v Diviziji 1A pa Jan Mrevlje (honda civic). V tem razredu bo vozil tudi najmlajši udeleženec relija - to bo komaj 16-letni Jan Mele (škoda fabia, sovoznik Rok Vidmar).

Urnik relija Vipavska dolina:

Petek, 8. maj 2026

12:00 - Shakedown (2,55 km)

19:00 - HP 1 Klančar Žerjavi, Ajdovščina (3,81 km)

Sobota, 9. maj 2026