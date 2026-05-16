Gregor Pavšič

Sobota, 16. 5. 2026, 8.04

Več kot BMW, a manj ekstravaganten kot Rolls-Royce

Nova vizija: BMW prevzel Alpino, ta koncept kaže prihodnost luksuza

BMW Alpina | Foto BMW

BMW Alpina začenja novo obdobje pod okriljem skupine BMW. Koncept vision BMW Alpina, predstavljen na dogodku Concorso d’Eleganza Villa d’Este, napoveduje prihodnje modele znamke, ki bodo združevali prestiž, udobje in visoke zmogljivosti.

Konceptni Vision BMW Alpina predstavlja prvo jasno oblikovno in filozofsko usmeritev znamke Alpina po njenem uradnem prehodu pod okrilje BMW-ja leta 2026. Pri BMW-ju poudarjajo, da želijo ohraniti tradicionalni značaj Alpine – kombinacijo hitrosti, udobja in diskretnega prestiža – ter ga prenesti v sodobno obdobje.

Avtomobil meri več kot 5,2 metra v dolžino in s svojo nizko kupejevsko silhueto ter izrazitim “shark nose” sprednjim delom povzema elemente klasičnih BMW-jev in zgodovinskih modelov Alpine. Poganja ga motor V8, pri katerem poudarjajo značilen zvok izpušnega sistema Alpina.

Prvi serijski model prihaja na osnovi BMW serije 7

Notranjost je zasnovana izrazito luksuzno in minimalistično. Uporabili so visokokakovostno usnje, kristalne elemente in lesene dodatke, med zanimivejšimi podrobnostmi pa so kristalni kozarci in steklenica vode, skriti v sredinski konzoli.

BMW poudarja, da Alpina ostaja znamka za kupce, ki želijo več udobja in prestiža kot pri klasičnih BMW-jih, vendar manj ekstravagance kot pri Rolls-Royce.

Prvi serijski model nove dobe znamke BMW Alpina bo predstavljen prihodnje leto in bo tehnično izhajal iz BMW serije 7.

