Nov udarec za bencin in dizel, ki pa vseeno ostajata nepogrešljiva

Podatki za april kažejo 4,6 milijona registracij novih avtomobilov, razkriva poročilo Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA). To velja za celotni evropski trg (EU+EFTA+VB), kjer je na letni ravni prodaja v prvih štirih mesecih poskočila za 4,8 odstotka.

Registracije novih avtomobilov glede na tip pogona:

št. registracij delež hibridi (HEV+mHEV) 1,7 milijona 38 % bencin 1,0 milijona 22,4 % električni 0,9 milijona 20,9 % priključni hibridi 0,4 milijona 10,1 % dizel 0,3 milijona 6,7 % preostalo 0,08 milijona 1,9 %

vir: ACEA (januar-april 2026, EU+EFTA+VB)

Priključni prehiteli neelektrificirane bencinsko in dizelsko gnane avtomobile

V primerjavi z lanskimi prvimi štirimi meseci je delež električnih avtomobilov zrasel s 17 na slabih 21 odstotkov (20,9 odstotka), skupaj s priključnimi hibridi imajo ti avtomobili trenutno 31-odstotni delež (lani v enakem obdobju 25 odstotkov). Najbolj razširjen pogon so hibridi, kjer ACEA ne loči blagih in samopolnilnih hibridov – skupni delež je 35 odstotkov. Dizelsko gnani avtomobili predstavljajo dobrih osem odstotkov evropskega trga.

V Sloveniji se je letos prodaja električnih avtomobilov skoraj podvojila (+97 odstotkov), pri priključnih hibridih pa je rast 41-odstotna.

Priključni avtomobili (električni, priključni hibrid) so letos v Evropi že presegli skupni delež novih avtomobilov z neelektrificiranimi bencinskimi ali dizelskimi motorji – skupni delež teh znaša 30,2 odstotka (lani v enakem obdobju 38 odstotkov).