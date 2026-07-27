Nov šok za Nemce: na Kitajskem letos spet velik padec prodaje

Drugo četrtletje je nemškim avtomobilskim proizvajalcem na Kitajskem prineslo močan padec prodaje. Volkswagen, Mercedes-Benz in BMW so med aprilom in junijem izgubili več kot 30 odstotkov kupcev, največji padec pa je zabeležil Volkswagen. Kitajski proizvajalci medtem še naprej krepijo položaj na domačem trgu, kjer evropske znamke vse težje konkurirajo zlasti na področju električnih avtomobilov in digitalnih tehnologij.

Prodaja nemških avtomobilskih proizvajalcev na Kitajskem se je v drugem letošnjem četrtletju še občutneje zmanjšala. Po podatkih Reutersa so Volkswagen, Mercedes-Benz in BMW med aprilom in junijem izgubili najmanj 30 odstotkov prodaje, največji padec pa je zabeležil Volkswagen, in sicer 36,6 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Ne le zdrs, ampak trend padanja prodaje – slabo prvo polletje na Kitajskem

Pri Volkswagnu priznavajo, da razmere na največjem avtomobilskem trgu na svetu ostajajo zelo zahtevne. Po besedah člana uprave za prodajo Marca Schuberta se podjetju kljub prvim pozitivnim odzivom na nove električne modele, razvite posebej za Kitajsko, ni uspelo izogniti približno 20-odstotnemu padcu celotnega kitajskega avtomobilskega trga.

Tudi podatki za prvo polletje kažejo, da se položaj evropskih premijskih znamk na Kitajskem še naprej slabša. BMW je v primerjavi z lanskim prvim polletjem izgubil 20 odstotkov prodaje, Mercedes-Benz 28 odstotkov, Audijeva prodaja pa se je zmanjšala za 19 odstotkov. Pri skupini Volkswagen je prodaja na Kitajskem upadla za 31 odstotkov.

Foto: Volkswagen

Foto: China EV Marketplace

Mlajši kitajski kupci imajo raje domače znamke

Volkswagen je leta 2024 na Kitajskem izgubil položaj najbolje prodajanega proizvajalca avtomobilov, ko ga je prehitel BYD. Na začetku letošnjega leta je sicer za kratek čas ponovno prevzel prvo mesto, predvsem zaradi oslabitve kitajskih subvencij za električne avtomobile in začetka obsežne predstavitve novih električnih modelov, vendar se je prednost hitro stopila.

Analitiki opozarjajo, da tradicionalna prednost nemških proizvajalcev, ki temelji na ugledu bencinskih in dizelskih motorjev, med mlajšimi kitajskimi kupci izgublja pomen. Ti vse pogosteje dajejo prednost domačim proizvajalcem, ki ponujajo tehnološko naprednejše električne avtomobile, sodobnejšo programsko opremo in digitalne storitve.

Kakšne so posledice in načrtovani ukrepi?

BMW je zaradi razmer na Kitajskem že znižal poslovne napovedi za leto 2026. To je bilo že tretje opozorilo glede dobička, povezano s Kitajsko, v manj kot treh letih. Pri BMW ob tem izpostavljajo tudi vpliv vojne na Bližnjem vzhodu, ki je zvišala cene goriva in dodatno zmanjšala povpraševanje po njihovih modelih z motorji z notranjim zgorevanjem, od katerih so na Kitajskem še vedno močno odvisni.

Podobno kot Volkswagen tudi BMW in Mercedes-Benz pospešeno razvijata nove električne modele, prilagojene kitajskim kupcem. Toda po oceni svetovalnega podjetja Madox Square evropski proizvajalci trenutno predvsem lovijo konkurenco, medtem ko se kitajske znamke razvijajo približno dvakrat hitreje.

Kitajski avtomobilski trg se sicer še naprej ohlaja, in sicer predvsem zaradi manjšega povpraševanja po avtomobilih s klasičnimi motorji. Junija se je prodaja zmanjšala že deveti mesec zapored, zato kitajski proizvajalci vse več vozil usmerjajo na izvozne trge, predvsem v Evropo.

Padca prodaje na Kitajskem nemškim proizvajalcem ni uspelo nadomestiti drugje po svetu. V drugem četrtletju se je globalna prodaja Volkswagna zmanjšala za 8,6 odstotka, Mercedes-Benza za osem odstotkov, BMW pa za 4,9 odstotka. Kitajska tako ostaja ključni izziv za evropske premijske znamke, ki se bodo morale v prihodnjih letih še hitreje prilagoditi novim razmeram na največjem avtomobilskem trgu na svetu.