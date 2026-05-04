Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
4. 5. 2026,
7.08

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Kitajska avtosalon Peking 2026

Ponedeljek, 4. 5. 2026, 7.08

6 minut

Avtomobilska razstava v Pekingu

Nov rekord pri avtomobilskih razstavah? Kitajci razkrili uradno statistiko iz Pekinga.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Avtosalon Peking 2026 | Avtomobilska razstava v Pekingu je privabila 1,28 milijona obiskovalcev. | Foto Reuters

Avtomobilska razstava v Pekingu je privabila 1,28 milijona obiskovalcev.

Foto: Reuters

Znane so uradne številke o izplenu letošnje avtomobilske razstave v Pekingu.

Kitajska avtomobilska razstava v Pekingu je po desetih dneh (zaključek je bil 3. maja) postavila nove globalne rekorde: 1,28 milijona obiskovalcev, 380 tisoč kvadratnih metrov razstavnih površin v 17 halah ter skupaj 1.451 razstavljenih vozil, med njimi 181 svetovnih premier in 71 konceptov. Dogodek je potekal na dveh prizoriščih in potrdil status največje avtomobilske razstave na svetu po obsegu.

Močna je bila tudi mednarodna udeležba: našteli so 65 tisoč tujih obiskovalcev, 32 tisoč predstavnikov medijev (4.125 iz tujine) ter sodelujoča podjetja iz 21 držav. V okviru sejma je potekalo 219 novinarskih konferenc in več kot 50 strokovnih dogodkov.

Tehnološko je razstava usmerjena proti polni in delni elektrifikaciji

Tehnološko so razstavljavci poudarili elektrifikacijo in razvoj inteligentnih vozil. Predstavljene so bile baterije z energijsko gostoto nad 400 vatnih ur na kilogram (Wh/kg) in deklariranim dosegom prek 1.500 kilometrov (po testnih pogojih), pa tudi hitro polnjenje pod 10 minutami. Na področju avtonomne vožnje so podjetja prikazala centralizirane računalniške platforme, multimodalno umetno inteligenco ter aplikacije stopnje L3 v nadzorovanih okoljih, ob široki uporabi LiDAR-ja in naprednih asistenčnih sistemov.

Letošnja izdaja potrjuje trend rasti obsega in tehnološke zahtevnosti kitajskih avtomobilskih razstav, kjer proizvajalci – uveljavljeni in novi – tekmujejo z napredkom na področjih elektrifikacije, avtonomije in zmogljivosti.

Avtosalon Peking 2026 | Foto: Reuters Foto: Reuters

Kitajska avtosalon Peking 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.