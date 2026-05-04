Kitajska avtomobilska razstava v Pekingu je po desetih dneh (zaključek je bil 3. maja) postavila nove globalne rekorde: 1,28 milijona obiskovalcev, 380 tisoč kvadratnih metrov razstavnih površin v 17 halah ter skupaj 1.451 razstavljenih vozil, med njimi 181 svetovnih premier in 71 konceptov. Dogodek je potekal na dveh prizoriščih in potrdil status največje avtomobilske razstave na svetu po obsegu.

Močna je bila tudi mednarodna udeležba: našteli so 65 tisoč tujih obiskovalcev, 32 tisoč predstavnikov medijev (4.125 iz tujine) ter sodelujoča podjetja iz 21 držav. V okviru sejma je potekalo 219 novinarskih konferenc in več kot 50 strokovnih dogodkov.

Tehnološko so razstavljavci poudarili elektrifikacijo in razvoj inteligentnih vozil. Predstavljene so bile baterije z energijsko gostoto nad 400 vatnih ur na kilogram (Wh/kg) in deklariranim dosegom prek 1.500 kilometrov (po testnih pogojih), pa tudi hitro polnjenje pod 10 minutami. Na področju avtonomne vožnje so podjetja prikazala centralizirane računalniške platforme, multimodalno umetno inteligenco ter aplikacije stopnje L3 v nadzorovanih okoljih, ob široki uporabi LiDAR-ja in naprednih asistenčnih sistemov.

Letošnja izdaja potrjuje trend rasti obsega in tehnološke zahtevnosti kitajskih avtomobilskih razstav, kjer proizvajalci – uveljavljeni in novi – tekmujejo z napredkom na področjih elektrifikacije, avtonomije in zmogljivosti.

