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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
8.42

Osveženo pred

17 minut

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Tesla Tesla model 3 električni avtomobili Prodaja avtomobilov

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 8.42

17 minut

Prodaja avtomobilov

Nov mesečni rekord: Tesla je junija v Sloveniji registrirala 485 električnih modelov 3

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Tesla model 3 RWD | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Tesla je junija v Sloveniji registrirala 485 modelov 3, kar je nov rekord za posamični električni avtomobil.

Tesla model 3
Avtomoto Se nam obeta nov mesečni rekord? Teslino parkirišče v Ljubljani spet polno.

Tesla model 3 RWD | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Kot smo pred tedni že napovedali, je Tesla v Sloveniji za junij pripravljala nov rekord za registracije posamičnega električnega avtomobila. Marca so registrirali 352 modelov 3, junija pa so po uradni statistiki sekcije vozil zbrali celo 485 registracij. Junija je bil to tudi največkrat registriran avtomobil na trgu.

Letos so skupno v Sloveniji registrirali 860 primerkov modela 3, kar električno limuzino uvršča na četrto mesto med vsemi modeli v prvem polletju. Tesla se je v prvi polovici leta posledično prvič zavihtela v prvo deseterico vseh avtomobilskih znamk v Sloveniji. Letos so zbrali 1.265 registracij, pospešujejo pa tudi delež električnih avtomobilov na celotnem trgu – ta je junija znašal 25 odstotkov, na letni ravni pa je pri 17 odstotkih. 

Pri registracijah električnih vozil je junija v Sloveniji izstopalo tudi 142 registracij tesle modela Y in enako tudi renault twinga. 

Kje so razlogi za veliko zanimanje za teslo model 3?

O vzrokih za veliko zanimanje za Teslino električno limuzino smo v soboto pisali v testu te cenovno najugodnejše različice, ki prinaša odlično razmerje med zmogljivostmi, voznimi lastnostmi, porabo in dosegom. Več v spodnjem podrobnem testu avtomobila. 

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Tesla Tesla model 3 električni avtomobili Prodaja avtomobilov
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