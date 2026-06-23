Nissan je domnevno ustavil razvoj povsem električne različice qashqaia, svojega najpomembnejšega evropskega modela, in s tem pokazal, da so visoki stroški razvoja ter vse ostrejša konkurenca kitajskih znamk avtomobilsko industrijo prisilili v nove kompromise.

Nissan je v okviru obsežnega programa zniževanja stroškov ustavil razvoj povsem električne različice modela qashqai, ki je v različici s klasičnimi pogoni eden njihovih najpomembnejših in najbolje prodajanih avtomobilov v Evropi. Po informacijah Reutersa je bil projekt opuščen že lani, čeprav je Nissan še leta 2023 napovedoval, da bo električnega qashqaia izdeloval v britanskem Sunderlandu.

Odločitev je posledica vse ostrejše konkurence kitajskih proizvajalcev in širšega prestrukturiranja podjetja. Nissan namreč zmanjšuje število modelov, zapira del proizvodnih zmogljivosti in išče načine za znižanje stroškov poslovanja.

Če bi Nissan razvoj električnega qashqaia pozneje znova zagnal, avtomobila po ocenah virov ne bi mogel predstaviti pred začetkom prihodnjega desetletja. To pomeni, da bo znamka v enem najpomembnejših evropskih segmentov športnih terencev zaostala za številnimi tekmeci, ki svoje električne modele že prodajajo ali jih bodo predstavili v prihodnjih letih.

Kje so glavni vzroki?

Nissan sicer ne opušča elektrifikacije. V Sunderlandu bo še naprej izdeloval novo generacijo modela leaf, pripravlja pa tudi električnega juka. Prek sodelovanja z Renaultom so na ceste letos pripeljali tudi novo micro. Hkrati ostaja zvest hibridni strategiji e-Power, ki združuje električni pogon in bencinski motor kot generator električne energije.

Novica je še posebej odmevna zato, ker je bil qashqai eden ključnih modelov Nissanove evropske strategije. Prav ta avtomobil je pred skoraj dvema desetletjema pomagal ustvariti segment kompaktnih športnih terencev in ostaja med najbolje prodajanimi modeli znamke na stari celini.

Čeprav Nissan kot enega razlogov neuradno navaja počasnejšo rast prodaje električnih avtomobilov, je odločitev verjetno predvsem posledica finančnega prestrukturiranja družbe. Električni avtomobili v Evropi ponovno pridobivajo tržni delež, Nissan pa mora v obdobju varčevanja izbirati, katere projekte bo financiral. Električni qashqai bi na trg prišel šele proti koncu desetletja, ko bo konkurenca v segmentu cenovno dostopnih električnih križancev bistveno ostrejša kot danes.