Gregor Pavšič

Nova strategija VW: hitrost iz Kitajske, proizvodnja v Evropi?

Ni izključeno: Volkswagen bi lahko svoje kitajske avtomobile ponudil tudi v Evropi

Volkswagen Kitajska | Foto Volkswagen

Volkswagen bi lahko svoje nove avtomobile, ki so jih s pomočjo azijskih tehničnih partnerjev razvili za Kitajsko, pripeljal tudi v Evropo.

Volkswagen se vse bolj obrača proti Kitajski kot ključnemu viru tehnološkega razvoja. Prvi mož koncerna Oliver Blume je potrdil, da podjetje razmišlja o prenosu električnih modelov, razvitih za kitajski trg, tudi v Evropo. Gre predvsem za vozila, ki nastajajo na novi platformi CMP, razviti skupaj s kitajskim partnerjem Xpeng, in naj bi omogočala hitrejši razvoj ter nižje stroške.

Povod za takšno razmišljanje je vse večji pritisk na poslovanje. Volkswagen je v prvem četrtletju zabeležil 14-odstotni padec dobička, hkrati pa se sooča z upadom povpraševanja na ključnih trgih in vse močnejšo konkurenco kitajskih proizvajalcev v Evropi. Eden od odgovorov je tudi zmanjševanje proizvodnih zmogljivosti – koncern jih želi znižati z okoli 12 na 9 milijonov vozil letno – ter boljša izraba obstoječih tovarn.

BYD s proizvodnjo v Volkswagnovi tovarni v Dresdnu?

V tem kontekstu Volkswagen razmišlja tudi o sodelovanju s kitajskimi proizvajalci, ki bi lahko uporabljali njegove evropske proizvodne obrate. Med potencialnimi partnerji se omenja BYD, ki naj bi se zanimal za del tovarne v Dresdnu. Ta bi lahko služila tako proizvodnji električnih vozil kot razvojnemu središču. Lokalna proizvodnja bi kitajskim podjetjem omogočila izogibanje evropskim carinam in hkrati izboljšala prepoznavnost znamk.

Volkswagen pri tem vidi tudi širšo priložnost: kitajski avtomobilski ekosistem opisuje kot zgled hitrosti razvoja in tehnološke učinkovitosti, ki bi ga lahko prenesli v Evropo. Novi modeli, kot je veliki električni športni terenec ID.unyx 08, že kažejo, kako globoko sodelovanje s kitajskimi partnerji spreminja razvojne procese – vozilo z dosegom do 730 kilometrov in začetno kitajsko ceno okoli 30.500 evrov  je rezultat takšnega sodelovanja.

Dogajanje poteka v širšem geopolitičnem okviru, kjer se Evropa in Kitajska pogajata o trgovinskih pogojih, medtem ko posamezne države tekmujejo za investicije kitajskih proizvajalcev. Volkswagenova strategija tako ni le industrijska, temveč tudi politično in gospodarsko pogojena – gre za iskanje ravnotežja med zaščito domače industrije in nujo po konkurenčnosti v hitro spreminjajočem se globalnem avtomobilskem trgu.

