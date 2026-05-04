Nepozabni posnetki stari skoraj 30 let, konec tedna bo na Ajdovskem spet adrenalinski

Dogodki v okolici Ajdovščine in Vipave so vsako leto eden izmed vrhuncev domače športne avtomobilistične sezone. Ceste z veliko tradicije, velik obisk gledalcev in posledično več kot sto prijavljenih posadk je prava vrednost relija Vipavska dolina - ta bo tudi letos odprl letošnje državno prvenstvo.

Skozi Ajdovščino je nekoč potekala že uvodna koncetracijska etapa relija Monte Carlo, po cesti proti Rebernicam je potekal eden izmed prvih YU relijev. Pravi razmah avtomobilskega športa pa se je v dolini začel s prihodom relija Saturnus leta 1989. Takrat smo spoznali nekatere danes kultne ceste - drseče ovinke v Velikih Žabljah ali pa slikovito cesto prek Predmeje. Spodnji posnetki relija Saturnus iz leta 1997, ko je štel še za evropsko in avstrijsko državno prvenstvo, kažejo skoraj neverjetno vzdušje na zadnjem ovinku nad Žabljami. Od takrat se je marsikaj spremenilo - tudi na varnostnem področju seveda, kar velja tako za Slovenijo kot tudi za svetovno prvenstvo.

Letos bo na sporedu devet hitrostnih preizkušenj. Prva bo potekala v petek zvečer po ulicah Ajdovščine (začetek ob 19. uri), ostalih osem pa nato v soboto - to bodo preizkušnje Dolenje (12,6 km), Žablje (11,3 km) in Predmeja (10,1 km). Cilj relija bo v Ajdovščini ob 18. uri.

Mark Škulj je lani postal najmlajši zmagovalec relija za državno prvenstvo. Foto: Gregor Pavšič

Več o letošnjem državnem prvenstvu v reliju še v prihodnjih dnevih. Naslov branita Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2), toda ambicije Marka Škulja (škoda fabia RS rally2, letos sovoznik Uroš Ocvirk) bodo sodeč po zaključku lanske sezone letos od Turka zahtevale zelo odločen pristop že na prvi dirki. Kar deset slovenskih posadk v dirkalnikih Rally2/R5 je odličen izkupiček uvodnega relija sezone, ki bi ga Sloveniji zavidale tudi mnoge tuje države.

Na seznamu prijavljenih posadk je letos 107 posadk, lani jih je bilo 101. Slovenskih posadk je 63.

Petnajst posadk (kar deset slovenskih) je prijavljenih z dirkalniki razreda Rally2, lani je bilo takih 12

Osrednji trije favoriti v skupni razvrstitvi bodo posadke Rok Turk - Blanka Kacin (hyundai i20 rally2), Mark Škulj - Uroš Ocvirk (škoda fabia RS rally2) in Marko Grossi - Tara Berlot (citroen C3 rally2).

V diviziji 2 (dvokolesni pogon) zmago brani Vasja Miklavčič, ki bo s sovoznikom Martinom Černigojem prvič vozil lancio ypsilon rally4 - to je prvič, da Slovenec vozi ta dirkalnik. Glavni Miklavčičev tekmec bo lanski podprvak Divizije 1 Mitja Velkavrh (sovoznica Nina Velkavrh Gorenc), ki se letos s peugeotom 208 rally4 seli razred višje

Najštevilčnejša bo spet Divizija 1, kjer tri slovenske posadke vozijo na papirju najhitrejši dirkalnik renault clio rally5. Prvi favorit bo Alan Pajk s sovoznikom Enejem Bobičem, a vrača se tudi lanski zmagovalec tega relija Mladen Stepanovič (sovoznica Mija Kogej Tratnik).

Slovenske posadke v dirkalnikih Rally2/R5 in njihove štartne številke:

1. Rok Turk - Blanka Kacin (hyundai i20 rally2)

2. Mark Škulj - Uroš Ocvirk (škoda fabia RS rally2)

3. Marko Grossi - Tara Berlot (citroen C3 rally2)

5. Aleš Zrinski - Metod Kurent (škoda fabia rally2)

6. Mitja Glasenčnik - Matej Pistotnik (hyundai i20 rally2)

7. Mitja Klemenčič (škoda fabia RS rally2)

8. Ivan Hrženjak - Rok Gomizelj (hyundai i20 rally2)

9. Jan Medved - Izidor Šavelj (hyundai i20 rally2)

10. Grega Kravos - Darko Vončina (citroen C3 rally2)

26. Goran Čučilovič - Rok Besednjak (škoda fabia RS rally2)

Slovenski dirkalniki razreda Rally2 za reli v Vipavski dolini.