V Nemčiji se poslavlja ena največjih posebnosti avtocestnega omrežja. Pri kraju Wetzlar bodo preuredili tamkajšnje avtocestno križišče, s čimer bo izginilo zadnje popolno tako imenovano malteško križišče v državi.

Konec malteškega križišča ni posledica varčevanja, temveč del obsežne posodobitve avtoceste A45, ki jo Nemčija zaradi naraščajočega prometa širi v sodobno šestpasovno tranzitno povezavo.

Foto: Autobahn Gmbh

Križišče Wetzlar povezuje avtocesti A45 in A480, zgrajeno pa je bilo v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja. Njegova posebnost je zasnova v obliki malteškega križa, ki velja za eno najbolj zmogljivih rešitev za križanje avtocest.

V nasprotju s klasično deteljico se prometni tokovi pri vključevanju in izključevanju ne križajo, zato lahko vozila menjajo smer vožnje pri višjih hitrostih in z manj vpliva na pretočnost prometa.

Danes se projektanti pogosto odločajo za tako imenovana turbinska križišča, ker dosegajo skoraj enako pretočnost, zahtevajo pa manj prostora in manj mostov. Zato malteško križišče velja za nekakšnega "dinozavra avtocestnega inženirstva" – tehnično impresivno rešitev, ki pa je zaradi stroškov skoraj nihče več ne gradi.

Taka križišča so zelo redka

Toda takšna zasnova ima tudi pomembno pomanjkljivost. Zaradi več nivojev, številnih viaduktov in povezovalnih krakov je gradnja bistveno dražja, vzdrževanje pa zahtevnejše kot pri običajnih avtocestnih križiščih.

Razlog za gradnjo tako velikega križišča sega v čas, ko so načrtovalci predvidevali precej obsežnejše avtocestno omrežje. Ti načrti pa se nikoli niso uresničili. Avtocesta A480 naj bi bila del pomembne povezave med območjem Koblenza in osrednjo Hesensko, zato so pričakovali bistveno več prometa. Ti načrti se nikoli niso uresničili. A480 je ostala nedokončana in danes po nekaj kilometrih preide v regionalno cestno omrežje.

Posledično zmogljivost križišča več desetletij ni bila izkoriščena. Po podatkih upravljavca avtocest več kot 90 odstotkov prometa poteka po avtocesti A45, medtem ko ima A480 predvsem regionalni pomen.

Nemci gradijo šestpasovnice

Preureditev križišča pri Wetzlarju je del precej širšega infrastrukturnega projekta na avtocesti A45, eni najpomembnejših severno-južnih prometnih povezav v Nemčiji. Avtocesta, zgrajena v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, na 257 kilometrih prečka kar 73 dolinskih mostov. Zaradi močno povečanega tovornega prometa in več kot 70 tisoč vozil dnevno številni mostovi in odseki avtoceste dosegajo svoje zmogljivostne meje. Nemčija zato načrtuje razširitev ključnih odsekov na šest prometnih pasov ter postopno zamenjavo vseh večjih mostov, s čimer želi zagotoviti dolgoročno pretočnost in prilagoditev sodobnemu tovornemu prometu.

Območje Wetzlarja je eno ključnih gradbišč na trasi A45. Poleg preureditve znamenitega malteškega križišča načrt vključuje še gradnjo novega mostu Engelsbach, zamenjavo mostu Blasbach ter razširitev avtoceste na šest pasov med Wetzlarjem in južnim priključkom mesta. Gre za del projekta, ki ga nemški prometni načrt do leta 2030 uvršča med prednostne državne naložbe.

