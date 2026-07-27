Ne ni photoshop, Italijan se vozi s 50 centimetrov široko fiat pando

Italijanski navdušenec je predelal fiat pando, ki je široka le pol metra. Bo to dovolj za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov?

Italijanski ustvarjalec Andrea Marazzi je izdelal eno najbolj nenavadnih predelav legendarne fiata fande. Serijski model iz leta 1993 je zožil na le 50 centimetrov širine, s čimer želi postaviti Guinnessov rekord za najožji vozni avtomobil na svetu

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Marazzi je za projekt potreboval približno leto dni. Osnova je bila panda prve generacije, ki jo je predelal skoraj povsem ročno. Cilj ni bil izdelati zgolj razstavnega eksponata, temveč vozilo, ki se lahko tudi samostojno pelje.

En sedež in en žaromet, motor je električni

Če avtomobil pogledamo s strani, je še vedno videti kot običajna panda. Ohranil je streho, vrata, platišča in številne druge originalne dele, toda celotna karoserija je skrčena na komaj 50 centimetrov širine, zato je v notranjosti prostor le za enega potnika in ta sedi na sredini vozila. Zaradi ozke zasnove ima avtomobil tudi le en žaromet.

Originalnega bencinskega motorja ni bilo mogoče ohraniti, zato ga je zamenjal majhen električni pogon, ki ga napajata dve 12-voltni bateriji. Največja hitrost znaša približno 15 kilometrov na uro, zato je vozilo namenjeno predvsem predstavitvam in razstavam. Za vožnjo po javnih cestah ni homologirano.