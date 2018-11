Ne cena in poraba, Kitajce moti vonj avta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Večina kupcev novih avtomobilov obožuje vonj notranjosti novega vozila, Kitajce pa ta vonj izrazito moti in predstavlja eno največjih težav za trgovce z avtomobili na največjem svetovnem trgu.

Avtomobilska industrija želi kupcem ustreči z vse boljšimi tehnologijami, kakovostjo izdelave in povezljivostjo, na Kitajskem pa imajo trgovci povsem drugačne težave. Na sam vrh pritožb kupcev novih avtomobilov spada vonj notranjosti novega vozila, ki jim nikakor ni všeč. Pri Fordu so že potrdili, da ga bodo z novim patentom poskušali odpraviti, so poročali pri USA Today.

Vonj novega moti vsakega desetega

Kitajska vendarle je največji avtomobilski trg na svetu. Vsak deseti kupec avtomobila bi iz njega umaknil značilni vonj novega avtomobila. Ta je posledica organskih sestavin v usnju in plastiki, prav tako kemikalij, ki jih uporabljajo za sestavljanje avtomobilskih delov. Vonj nastane takrat, ko avtomobil na soncu čaka na dostavo končni stranki.

»Ta vonj ostaja največja težava avtomobilske industrije na Kitajskem. Skoraj podvojene so pritožbe v primerjavi z drugo največkrat zabeleženo pritožbo, to je previsoko porabo goriva,« pravi Brent Gruber, direktor tržne analitične družbe JD Power.

Pri Fordu so celo prijavili uradni patent oziroma postopek, ki bo lahko odpravljal ta nezaželeni vonj. Pred predajo vozila ga bodo parkirali na soncu, odprli bodo okna in vključili gretje klimatske naprave.