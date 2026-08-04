Dunajska cesta 388, Cesta v Mestni log 45, Šmartinska cesta 151, Tacenska cesta 156, Dolenjska cesta 43 – to niso naključni naslovi v Ljubljani, temveč lokacije z največ zabeleženimi prekoračitvami hitrosti letos. V Mestni občini Ljubljana (MOL) so jih do konca junija zabeležili 23.600, torej približno 130 na dan.

Po Ljubljani kroži šest merilnikov hitrosti

Meritve hitrosti pri MOL izvajajo s samodejnimi merilnimi napravami na lokacijah, kjer so nameščena ohišja. Samodejna merilna naprava ni stalno nameščena v vsakem ohišju, temveč se izmenično nameščajo v ohišja, ki so postavljena na različnih lokacijah po Ljubljani, in sicer tudi ob glavnih prometnih vpadnicah in drugih prometno obremenjenih cestah.

V prvem polletju leta 2026 so se meritve izvajale s šestimi stacionarnimi samodejnimi merilnimi napravami, ki so jih prestavljali po lokacijah (ohišja). V tem obdobju je bilo zaznanih 23.600 prekoračitev hitrosti, razdelitev po lokacijah pa kaže spodnji graf.

Foto: MOL

MOL: Radarji umirjajo promet

Število zaznanih prekoračitev na posamezni lokaciji ni odvisno samo od prometne problematike, temveč tudi od efektivnega časa merjenja in frekvence prometa na posamezni lokaciji.

"Izkušnje iz tujine in doma dokazujejo, da število ohišij in označitev krajev izvajanja meritev hitrosti vplivata na spremembo obnašanja voznikov v cestnem prometu. Na ta način lahko vozniki z veliko večjo verjetnostjo pričakujejo, da bo v primeru prekoračitve največje dovoljene hitrosti njihovo početje dokumentirano in tudi sankcionirano, ter se posledično temu primerno odzovejo, praviloma z zmanjšanjem hitrosti, kar je tudi cilj izvajanja meritev. Na lokacijah, kjer stojijo stacionarni radarji, na dolgo obdobje opažamo trend upadanja prekoračitev hitrosti, kar pomeni, da stacionarne merilne naprave dosegajo svoj prvotni cilj in namen, ki je umirjanje prometa in izboljšanje varnosti v prometu," sporočajo iz MOL.

Foto: MOL