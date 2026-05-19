Letošnje državno prvenstvo se je začelo zelo napeto, bo podobno tudi konec tedna v Velenju?

Rok Turk je dobil zadnje štiri relije v Velenju. Foto: Gregor Pavšič Prvi reli za državno prvenstvo v Vipavski dolini se ni začel po načrtih za državnega prvaka Roka Turka (hyundai i20 rally2), ki je moral na prvi najhitrejši čas počakati vse do pete hitrostne preizkušnje. Na prvi kratki po ulicah Ajdovščine je zaostal štiri sekunde (sekundo na kilometer), toda nato na naslednjih treh le še dodatne pol sekunde. Od pete do devete preizkušnje je vse najboljše čase postavil le še Turk, ki je reli dejansko odločil v dveh hitrostnih preizkušnjah in tam proti Škulju pridobil več kot devet sekund. Skupno je bil od četrte do devete preizkušnje od Škulja hitrejši za 13,1 sekunde, končna prednost v cilju relija pa je bila 8,7 sekunde.

Rok Turk bo v Velenju lovil že osmo zmago. Med letos prijavljenimi vozniki ima v Velenju tri zmage Darko Peljhan, eno pa Mitja Klemenčič.

Za zmago ob Turku in Škulju še Grossi

Če bo tako napeto tudi konec tedna v Velenju, se obeta odlično nadaljevanje državnega prvenstva. Dvoboju Turk-Škulj se bo želel pridružiti Marko Grossi (citroën C3 rally2, sovoznica Tara Berlot), ki je imel na prvem reliju precej tehničnih težav in na izenačenem reliju ni mogel višje od petega mesta. S posameznimi časi je Grossi potrdil svojo hitrost, ki lani v Velenju ni bila vprašljiva – njegov zaostanek na lanskem reliju je bil za Turkom 21 sekund.

Z izjemo Nemca Alberta von Thurna und Taxisa (škoda fabia RS rally2, sovoznica Jara Hain) se bodo preostale posadke težko vmešale v obračun za zmago v skupni razvrstitvi. Med Slovenci bo visoko ciljal Ivan Hrženjak (hyundai i20 rally2, sovoznik Rok Gomizelj), enako pa tudi favorita razreda Masters Mitja Klemenčič (škoda fabia RS rally2) in Aleš Zrinski (škoda fabia rally2, sovoznik Metod Kurent). Na prvem reliju je bil Klemenčič od Zrinskega hitrejši za 22,3 sekunde.

Reli Velenje bo v petek popoldne (štiri HP) in soboto (šest HP). Skupna tekmovalna dolžina relija je 123 kilometrov.

Med preostalimi razredi izpostavljamo še Divizijo 2, kjer so bile razlike na prvem reliju zelo majhne. Favorita sta Mitja Velkavrh (peugeot 208 rally4, sovoznica Nina Velkavrh Gorenc) in Vasja Miklavčič (peugeot 208 rally4, sovoznik Martin Černigoj), na domačem reliju pa bo visoke apetite imel Robert Kresnik (peugeot 208 rally5, sovoznica Nives Cotič).

V Diviziji 1 bo zanimivo videti, ali bo Rene Černigoj (renault clio rally5, sovoznik Blaž Gerbec) tudi v Velenju tako hiter kot v Vipavski dolini. Černigoj je bil eno izmed prijetnih presenečenj prvega relija, kjer je po smoli Alana Pajka (renault clio rally5, sovoznik Enej Bobič) tudi zmagal. Žal je tokrat precej bolj skromna zasedba Divizije 1A, kjer ob odsotnosti Mihe Ivančiča in Jana Mrevljeta za favorita velja Matjaž Vogrič (MG ZR 105, sovoznica Tjaša Vogrič).

Na reli Velenje je med 71 posadkami v slovensko državno prvenstvo prijavljenih 37 slovenskih, na prvem reliju v Vipavski dolini je bilo teh kar 62. Lani je na reliju Velenje za slovensko državno prvenstvo vozilo 38 posadk.