Peugeot bo letos jeseni na avtomobilski razstavi v Parizu razkril novo generacijo modela 208. Avtomobil so napovedali že s konceptom polygon. Zunanjost bo precej drugačna, imela bo tudi nekaj retro elementov v spomin na nekdanjega peugeota 205. Eden značilnih delov bodo vodoravne tri linije s svetili LED, ki naj bi po po besedah izvršnega direktorja Peugeota postale tudi zaščitni znak vseh prihodnjih peugeotov.

Foto: Peugeot

Nova dvestoosmica bo prvi avtomobil s Stellantisove platforme STLA small. V razred majhnih avtomobilov bodo pripeljali tehnologijo “steer-by-wire”, ki odpravlja fizično povezavo koles in volana. Za zdaj še ni znano, ali jo bodo imele vse različice, ali pa le bolje opremljene.

Novi 208 je načeloma električni, zato bo tudi izkoristek prostora v vozilu temu primeren. Pri Peugeotu bodo glavno pozornost namenili električnemu pogonu, a razmišljajo tudi o alternativah. Favey je za britanski Auto Express poudaril dve možnosti - prilagoditi vozilo za uporabo hibridnega motorja, ali pa osvežiti trenutni 208 s klasičnimi motorji in ga na trgu ponujati toliko dolgo, kolikor bo zanj še dovolj zanimanja.

Peugeot bo z električno usmerjenim 208 tudi popestril ta avtomobilski segment. Citroen s C3 v ospredje postavlja bencinske in blago hibridne motorje, Renault pri cliu električne različice sploh nima. Tudi Volkswagen je prejšnji teden razkril električni ID.polo, Kia prihaja z modelom EV2 in podobno.