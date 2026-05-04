Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
4. 5. 2026,
6.29

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Peugeot 208 Peugeot

Ponedeljek, 4. 5. 2026, 6.29

39 minut

Peugeot 208

Namigi za novi peugeot 208: volan bo nekaj posebnega, enako tudi zadnje luči

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Peugeot polygon koncept | Zadek koncepta peugeot polygon. | Foto Peugeot

Zadek koncepta peugeot polygon.

Foto: Peugeot

Znani so prvi namigi, kaj lahko pričakujemo od nove generacije peugeota 208.

Peugeot bo letos jeseni na avtomobilski razstavi v Parizu razkril novo generacijo modela 208. Avtomobil so napovedali že s konceptom polygon. Zunanjost bo precej drugačna, imela bo tudi nekaj retro elementov v spomin na nekdanjega peugeota 205. Eden značilnih delov bodo vodoravne tri linije s svetili LED, ki naj bi po po besedah izvršnega direktorja Peugeota postale tudi zaščitni znak vseh prihodnjih peugeotov.

Peugeot polygon koncept | Foto: Peugeot Foto: Peugeot Začeli bodo le z električnim pogonom, kaj pa alternative?

Nova dvestoosmica bo prvi avtomobil s Stellantisove platforme STLA small. V razred majhnih avtomobilov bodo pripeljali tehnologijo “steer-by-wire”, ki odpravlja fizično povezavo koles in volana. Za zdaj še ni znano, ali jo bodo imele vse različice, ali pa le bolje opremljene.

Novi 208 je načeloma  električni, zato bo tudi izkoristek prostora v vozilu temu primeren. Pri Peugeotu bodo glavno pozornost namenili električnemu pogonu, a razmišljajo tudi o alternativah. Favey je za britanski Auto Express poudaril dve možnosti - prilagoditi vozilo za uporabo hibridnega motorja, ali pa osvežiti trenutni 208 s klasičnimi motorji in ga na trgu ponujati toliko dolgo, kolikor bo zanj še dovolj zanimanja. 

Peugeot bo z električno usmerjenim 208 tudi popestril ta avtomobilski segment. Citroen s C3 v ospredje postavlja bencinske in blago hibridne motorje, Renault pri cliu električne različice sploh nima. Tudi Volkswagen je prejšnji teden razkril električni ID.polo, Kia prihaja z modelom EV2 in podobno. 

Peugeot 208 Peugeot
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.