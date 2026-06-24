Naključje ali posledica? Ferrari je že zamenjal vodjo marketinga.

Le nekaj tednov po burni predstavitvi prvega električnega ferrarija je italijanska znamka zamenjala dolgoletnega direktorja marketinga. Uradno razlog ni povezan z modelom luce, toda časovno sovpadanje z dogodkom, po katerem je delnica Ferrarija izgubila osem odstotkov vrednosti, odpira številna vprašanja.

Pri Ferrariju so le nekaj tednov po predstavitvi svojega prvega električnega avtomobila zamenjali dolgoletnega direktorja marketinga in prodaje Enrica Galliero. Na njegov položaj prihaja Massimiliano Di Silvestre, nekdanji prvi mož italijanske podružnice BMW. Uradno Ferrari spremembo pojasnjuje kot Gallierovo osebno odločitev za novo karierno pot, vendar časovnega okvirja ni mogoče spregledati.

Menjava prihaja kmalu po precej burnem sprejemu modela luce, prvega Ferrarijevega serijskega električnega avtomobila. Ob predstavitvi je del vlagateljev ostal skeptičen, delnica Ferrarija pa je v enem dnevu izgubila približno osem odstotkov vrednosti. Največ kritik je bilo usmerjenih v oblikovanje avtomobila, ki je med privrženci znamke sprožilo zelo deljena mnenja.

Vsa pozornost ob razkritju usmerjena le v zunanjost

Težava ni bila zgolj v avtomobilu, temveč tudi v načinu predstavitve. Ferrari je večino ključnih informacij razkril že pred uradnim dogodkom, vključno z imenom modela, zasnovo notranjosti in tehničnimi podatki. Ko je sledila uradna premiera, je bila največja novost zunanja podoba avtomobila, prav ta pa je postala osrednja tema razprav in kritik. Ferrari je pri modelu luce poudarjal, da je to pravi ferrari z električnim pogonom. Toda ob predstavitvi gostom niso omogočili vožnje z avtomobilom, zato niso mogli preveriti ključnega argumenta znamke – vozniške izkušnje. Prav ta naj bi bila po Ferrarijevih besedah tisti element, ki električni model ločuje od konkurence.

Luce je za Ferrari pomemben avtomobil. Ne toliko zaradi prodajnih številk, temveč za zniževanje povprečnega izpusta znamke. Solidna prodaja električnega ferrarija bi na drugi strani olajšala prihodnost klasičnih športnih avtomobilov z deset- ali tudi dvanajstvaljnimi motorji.