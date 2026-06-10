Največji na svetu v petih letih? To so ambicije predsednika BYD. Bodo vstopili celo v F1?

BYD želi do leta 2030 postati največji avtomobilski proizvajalec na svetu, izključena pa ni niti vključitev v formulo ena.

Foto: BYD Kitajski BYD ima izjemno ambiciozne načrte. Predsednik in ustanovitelj podjetja Wang Chuanfu je na letni skupščini delničarjev napovedal, da želi BYD v naslednjih petih letih postati največji avtomobilski proizvajalec na svetu po obsegu prodaje. Šušlja se tudi o vstopu BYD v svet formule ena.

Wang Chuanfu optimizem gradi predvsem na hitri mednarodni širitvi podjetja. Po njegovih besedah se avtomobili BYD na številnih trgih izkazujejo z ugodnim razmerjem med ceno, tehnologijo in uporabniško izkušnjo, zaradi česar vse uspešneje konkurirajo uveljavljenim lokalnim znamkam. Podjetje je za letos načrtovalo prodajo 1,6 milijona vozil zunaj Kitajske, vendar vodstvo zdaj pričakuje, da bo ta cilj preseglo.

Rast BYD v zadnjih letih je bila izjemna. Leta 2021 je kitajski proizvajalec prodal približno 730 tisoč vozil, leto pozneje že 1,86 milijona, leta 2023 več kot tri milijone, lani pa 4,27 milijona vozil. Letos naj bi prodaja presegla 4,5 milijona avtomobilov. V zgolj štirih letih je BYD tako prodajo povečal za več kot šestkrat, kar pojasnjuje, zakaj vodstvo podjetja verjame, da lahko do leta 2030 postane največji avtomobilski proizvajalec na svetu.

Koliko še zaostajajo za Toyoto in ali je Wangov načrt uresničljiv?

Če želi BYD v petih letih postati največji avtomobilski proizvajalec na svetu, bo moral prodajo povečati še za približno 6,7 milijona vozil letno. Kitajska družba je lani prodala okoli 4,6 milijona vozil, medtem ko je Toyota kot vodilni proizvajalec dosegla približno 11,3 milijona vozil. To pomeni, da bi moral BYD prodajo v primerjavi z današnjo ravnjo povečati za približno 145 odstotkov oziroma jo več kot podvojiti.

Če bi BYD v naslednjih petih letih ohranil povprečno letno rast okoli 20 odstotkov, bi leta 2030 prodal približno 11,5 milijona vozil. Matematično torej Wang Chuanfu ne napoveduje nemogočega scenarija. Ključno vprašanje bo, ali bo podjetju uspelo ohraniti tako hitro rast tudi zunaj Kitajske, predvsem v Evropi, Latinski Ameriki in jugovzhodni Aziji.

Pravzaprav je večja neznanka Toyota. Če bo Toyota tudi leta 2030 prodajala okoli 11 milijonov vozil letno, je BYD cilj dosegljiv. Če pa bo Toyota nadaljevala rast in se približala 12 ali celo 13 milijonom vozil letno, bo moral BYD rasti še bistveno hitreje.

Foto: Gregor Pavšič

Po Kitajski izrazit izvoz v druge dele sveta

Pomemben del strategije ostaja lokalizacija proizvodnje in poslovanja. BYD želi na ključnih trgih dolgoročno graditi lokalno prisotnost, kar vključuje proizvodnjo, razvoj prodajne mreže in krepitev poprodajnih storitev.

Velike načrte imajo tudi na področju avtonomne vožnje. Wang je razkril, da po svetu trenutno vozi že 3,15 milijona vozil BYD z naprednimi sistemi za pomoč vozniku, ki vsak dan ustvarijo približno 200 milijonov kilometrov podatkov. Prav ta baza podatkov naj bi bila ključna za razvoj prihodnjih sistemov avtonomne vožnje tretje in četrte stopnje.

Po njegovem mnenju bodo takšne tehnologije na trgu prisotne prej, kot pričakuje večina analitikov. BYD naj bi bil na prihod regulative pripravljen tako na področju strojne opreme kot programske opreme, zato želi po potrditvi zakonodajnih okvirov hitro pospešiti uvajanje naprednih avtonomnih funkcij.

Podjetje želi hkrati okrepiti tudi svoj ugled v premijskem segmentu. Wang poudarja, da BYD v številnih državah, med njimi v Evropi, Avstraliji in Južni Ameriki, že velja za tehnološko napredno in vse bolj prestižno znamko. Po njegovem mnenju bo prav razvoj lastnih tehnologij ključ do višjih marž in večje prepoznavnosti blagovne znamke. Pri tem računa na novo generacijo tehnologij, med katerimi izstopajo baterije Blade druge generacije, ultra hitro polnjenje in drugi lastni tehnološki sistemi, ki jih bo BYD predstavil v prihodnjih letih.

Tudi Formula 1?

Ob robu skupščine je veliko pozornosti pritegnilo tudi vprašanje morebitnega vstopa BYD v Formulo 1. Podpredsednica podjetja Stella Li se je v zadnjih mesecih večkrat srečala z izvršnim direktorjem Formule 1 Stefanom Domenicalijem in predsednikom FIA Mohamedom Ben Sulayemom, kar je sprožilo ugibanja o morebitni vlogi kitajskega proizvajalca v najprestižnejšem avtomobilističnem prvenstvu.

BYD je že potrdil, da preučuje možnosti sodelovanja v Formuli 1 in tudi na svetovnem prvenstvu vzdržljivostnih dirk WEC. Med možnostmi se omenjata tako vloga dobavitelja tehnologije kot potencialna povezava z eno od obstoječih ekip.

Kljub temu ostaja vprašanje, kako bi se takšen projekt ujemal z dolgoročno usmeritvijo Formule 1. Ta naj bi po letu 2031 prešla na motorje V8 z bistveno manjšim deležem elektrifikacije, medtem ko BYD svojo identiteto gradi predvsem na električnih in priključnohibridnih vozilih.