Najboljša alternativa športnim terencem? Audi vrača legendarni A6 allroad.

Audi vrača model A6 allroad, enega najprepoznavnejših križancev med karavanom in terencem. Nova generacija prinaša širšo karoserijo, večjo oddaljenost od tal, zračno vzmetenje in prvič tudi priključnohibridni pogon, s katerim želi združiti udobje prestižnega karavana in uporabnost športnega terenca.

Audi je predstavil novo generacijo modela A6 allroad, ki ostaja zvest svoji tradicionalni vlogi robustnejše in terensko sposobnejše različice karavana A6 avant. Nemci obljubljajo kombinacijo udobja, vozne dinamike in terenskih zmogljivosti, ki naj bi bila za marsikaterega kupca zanimiva alternativa klasičnim športnim terencem.

Novi A6 allroad je prvič zasnovan s širšo karoserijo, zaradi česar deluje bistveno bolj mišičasto in samozavestno kot običajni A6 avant. Karoserija je kar 11 centimetrov širša od osnovnega modela, dodatno pa jo poudarjajo razširjeni blatniki, zaščitne obrobe in velika platišča. Audi je pri oblikovanju želel združiti eleganco poslovnega karavana z robustnim videzom vozila za zahtevnejše podlage.

Foto: Audi Foto: Audi

Zračno vzmetenje za prilagajanje oddaljenosti od tal

Pomemben del preobrazbe predstavlja podvozje. V primerjavi z modelom A6 avant je allroad od tal oddaljen za dodatnih 34 milimetrov, zahvaljujoč prilagodljivemu zračnemu vzmetenju pa je mogoče višino vozila spreminjati v razponu 55 milimetrov. V najvišji nastavitvi je oddaljenost od tal še dodatnih 15 milimetrov večja, kar omogoča vožnjo po slabših cestah in makadamu.

Za boljšo okretnost in stabilnost skrbi tudi štirikolesno krmiljenje. Pri manjših hitrostih se zadnji kolesi obračata v nasprotno smer od sprednjih, kar zmanjša obračalni krog in olajša manevriranje. Pri višjih hitrostih se zadnji kolesi obračata v isto smer kot sprednji, kar izboljšuje stabilnost in natančnost vodenja.

Tudi kot priključni hibrid

Prvič v zgodovini modela bo A6 allroad na voljo tudi kot priključni hibrid. Sistem združuje dvolitrski bencinski motor in elektromotor, skupna sistemska moč pa znaša 270 kilovatov in 500 njutonmetrov navora. Baterija z uporabno kapaciteto 20,7 kilovatne ure omogoča do 95 kilometrov električne vožnje po merilnem ciklu WLTP, kar pomeni, da bo mogoče številne vsakodnevne poti opraviti brez uporabe bencina.

Druga možnost ostaja klasični trilitrski dizelski motor V6 TDI z močjo 220 kilovatov in 580 njutonmetrov navora. Motor uporablja napreden 48-voltni blago hibridni sistem, ki lahko ob pospeševanju prispeva dodatnih 18 kilovatov moči, vključuje pa tudi električni kompresor za hitrejši odziv motorja pri nižjih vrtljajih.

Ne glede na izbiro motorja bo imel novi A6 allroad serijsko štirikolesni pogon quattro. Audi s tem nadaljuje filozofijo modela, ki že več kot dve desetletji združuje lastnosti prestižnega karavana in terensko navdihnjenega vozila za aktivni življenjski slog.

Novega Audija A6 allroad bodo začeli prodajati še letos jeseni. V Nemčiji bo osnovna cena znašala 77.250 evrov.

Foto: Audi Foto: Audi