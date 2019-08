Na Kopah avto namensko spustila v drevo: smešno ali sporno? #video

Včeraj je internetno javnost v Sloveniji razdvojil video posnetek, v katerem dva sicer že znana komika s Koroške star avtomobil spustita v smreko. Video je namenjen neposredno promociji turističnega centra Kope, z uradnim logotipom pa se v videu pojavlja tudi uradni Peugeotov avtomobilski trgovec – Avtohiša Center Ravne.

Vsebinsko bistvo parodije: pivo pomembnejše od avta, ki zato konča v smreki

Video je kot produkt dvojice pod imenom Holcerija. Pri tem promovirata Kope, ukvarjata pa se tudi s svojimi nastopi in organizacijo dogodkov za podjetja (team building). Predlani sta za ta projekt pridobila celo srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovativnost.

Njun zadnji video bo zagotovo med najbolj odmevnimi. Medtem ko se peljeta s starim avtomobilom in iz njega izstopita, se ta začne premikati po hribu navzdol. Glavni vsebinski poudarek videa je, da pri tem iz prtljažnika rešita zaboj piva in ta jima je bolj pomemben od avtomobila. Ta se nato odpelje po hribu navzdol in trešči v smreke.

Korošca se nato v omenjeno avtomobilsko hišo odideta po nov avtomobil, tam srečata še postavno mladenko, ji požvigata in skupaj se odpeljejo novim dogodivščinam naproti.

Uradna objava videa na Facebook profilu Turističnega centra Kope:

Vam je video všeč? Da 0,00% +

Ne 0,00% +

Korošca sta znana humorista, ki se ukvarjata tudi z organizacijo tako imenovanih "team buildingov". Znana sta po svojem mopedu, ki ima namesto zadnjega kolesa nameščeno rezilo žage.

Iz avtomobila odstranili akumulator in bencin, toda …

Komentarji pod objavljenim videom kažejo ogorčenost dela gledalcev, tudi v času sprememb avtomobilske industrije in izpostavljene ekologije pa je namerno spuščanje avtomobila med smreke zagotovo sporno. Na uradni odziv turističnega centra Kope še čakamo.

"Povejte mi po pravici, a ni video vrhunski? Meni se zdi odličen, tudi nekatere agencije pa so pohvalile našo izvirnost in domiselnost," nam je povedal Tomislav Vrlič, soavtor videa. Ta poudarja, da so video snemali v nadzorovanih okoliščinah in da so iz avtomobila odstranili akumulator in bencin. S tem zavrača očitke o domnevni ekološki spornosti trka avtomobila ob drevo, kjer bi lahko pričakovali razlitje za okolje nevarnih tekočin.

"Video ekološko ni prav nič sporen …"

"Sem gozdar in poznam to področje. Smreke tudi sekamo in pozimi ta les kurimo za naše gretje. Ekološko se mi naše početje ne zdi prav nič sporno, zato tudi ne pričakujem posredovanja raznih inšpekcijskih služb. Vem, da je mnogo komentarjev negativnih, a med njimi se nama pojavlja mnogo vedno istih komentatorjev. Sicer pa statistika videa mnogo pove. V slabih dveh dneh ga je delilo skoraj 500 ljudi. Kdaj deliš video? Takrat ko ti je všeč," nam je še povedal Vrlič, ki je sicer tudi zaposlen v središču Kope.