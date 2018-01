MOL Slovenija podarja cel mesec razvajanja

Oglasno sporočilo

Vedno svež Fresh Corner

Ponudba Fresh Corner je strankam na voljo že na 30 bencinskih servisih MOL po Sloveniji. Postavlja nova merila odličnosti na področju kakovosti in svežine sendvičev, pekovskih izdelkov, kave in kavnih napitkov ter čaja, ki so na voljo na bencinskih servisih MOL.

Popolnoma nov pristop s poudarkom na svežini Fresh Corner vključuje tudi pri sami pripravi kave za s seboj. Samopostrežni kavni avtomati na bencinskih servisih MOL s ponudbo Fresh Corner so res nekaj posebnega. Odlikuje jih priprava kavnih napitkov iz vedno sveže mlete kave iz posebej izbranih kavnih zrn v kombinaciji s svežim mlekom. Kava Fresh Corner je torej sinonim za užitek in odličen sopotnik na vseh vaših poteh.

Izbirate pa lahko še med drugimi odličnimi izdelki v pestri ponudbi hrane in pijače. V prodajni program je poleg 18 vrst kavnih napitkov vključenih tudi šest vrst izbranih čajev ter več vrst vročih čokolad, smoothijev in celo frapejev. Imunski sistem lahko okrepite z vročo limonado. Je še niste poskusili? Popolna izbira v zimskih dneh.

Poleg prenovljene ponudbe napitkov velja omeniti tudi pestro izbiro okusnih toplih ali hladnih sendvičev, katerih priprava in izbor izstopata iz poznanih okvirov bencinskih servisov. Sendviče namreč pripravljajo na samih prodajnih mestih iz vedno svežih sestavin. Kotički Fresh Corner so opremljeni tudi z lastno pekarno, ki omogoča pripravo različnih, še toplih in sveže dišečih slanih in sladkih pekovskih izdelkov od rogljičkov, štručk do žemljic.

Odvisno od lokacije goste na nekaterih bencinskih servisih s ponudbo Fresh Corner razvajajo tudi s sveže iztisnjenimi sokovi, sezonskimi solatami, okusnimi juhami, krompirčkom, torticami in preostalimi izvrstnimi sezonskimi jedmi. Prijeten ambient kotičkov Fresh Corner je tako prava izbira za svež obrok, odlično kavo in nabiranje novih moči za nadaljevanje vaših poti.