Mercedesovo tovarno "ustavil" nenavaden gost #foto

Dela v Mercedesovi tovarni v Indiji niso zmotili polprevodniki, temveč leopard, ki je zataval v notranjost tovarne. Divja mačka je razumljivo prestrašila zaposlene in poskrbela za šesturno zaprtje tovarne.

Foto: Wildlife SOS

Ta se nahaja v bližini mesta Chakan v indijskem predelu Maharashtra, ki slovi po zelo visoki naseljenosti leopardov. S krčenjem njihovega naravnega okolja zato te živali vse pogosteje zaidejo tudi v urbana okolja. Bližnja srečanja z ljudmi so kljub temu redka.

V tovarno je zašel triletni leopard. Vodstvo tovarne je na pomoč poklicalo pristojne službe in priskočila je organizacija Wildlife SOS. Ti so v tovarno prišli s štirimi sodelavci in dvema veterinarjema. Potem ko so zavarovali področje in umaknili zaposlene, so žival uspavali in jo umaknili na varno. Leopard ni bil poškodovan, zato so ga kmalu izpustili v naravno okolje.

Ni se zgodilo prvič

Tak pripetljaj pa se v Indiji ni zgodil prvič. Leopard je pred leti za dan in pol zaprl tovarno družbe Tata Jaguar, sicer največjo avtomobilsko tovarno v Indiji. Toliko časa se je namreč žival izmikala po notranjosti tovarne, preden so jo nato le ujeli in jo odpeljali nazaj v naravno okolje.

Foto: Wildlife SOS

