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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
23. 7. 2026,
7.55

Osveženo pred

31 minut

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Mercedes-Benz mercedes GLC Prodaja avtomobilov Kitajska

Četrtek, 23. 7. 2026, 7.55

31 minut

Mercedes-Benz

Mercedes na Kitajskem: prihaja podaljšani GLC, lokalna proizvodnja CLA naj bi obstala

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Mercedes tovarna | Foto Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Mercedes na Kitajskem stavi na podaljšanega električnega GLC, medtem ko naj bi ustavili proizvodnjo novega CLA L.

Mercedes tovarna | Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Mercedes-Benz je na Kitajskem predstavil podaljšano različico električnega GLC, s katero želi okrepiti svoj položaj na največjem svetovnem trgu električnih vozil. Premiera prihaja v času poročil, da naj bi podjetje zaradi skromnega povpraševanja začasno ustavilo proizvodnjo novega električnega CLA L, česar Mercedes uradno še ni potrdil.

Mercedes-Benz je na Kitajskem predstavil podaljšano različico električnega GLC, ki je prilagojena tamkajšnjim kupcem. Medosna razdalja je za 5,5 centimetra daljša kot pri evropskem modelu, prvič pa bo električni GLC na voljo tudi s tretjo vrsto sedežev in šestsedežno razporeditvijo. 

Prilagoditev vozila kitajskim standardom

Novi GLC je prvi Mercedesov model na namenski električni platformi MB.EA z 800-voltno arhitekturo. Poganja ga baterija CATL s kapaciteto 85,5 kilovatne ure, ki po kitajskem merilnem ciklu CLTC omogoča do 703 kilometre dosega. Različica s štirikolesnim pogonom razvije 310 kilovatov moči, baterijo pa je mogoče od 10 do 80 odstotkov napolniti v 22 minutah.

Pomemben del razvoja je Mercedes namenil lokalizaciji vozila. Poleg podaljšane karoserije je za kitajski trg prilagodil tudi programsko opremo in sisteme za pomoč vozniku, ki jih je razvil skupaj s kitajskim podjetjem Momenta. S tem želi nemški proizvajalec bolje odgovoriti na pričakovanja kitajskih kupcev, ki vse večji pomen pripisujejo digitalnim funkcijam, umetni inteligenci in naprednim asistenčnim sistemom.

So kitajsko proizvodnjo za CLA L že ustavili? Uradne potrditve še ni.

Predstavitev električnega GLC prihaja v zahtevnem obdobju za Mercedes na Kitajskem. Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi podjetje v skupnem podjetju Beijing Benz začasno ustavilo proizvodnjo podaljšane električne limuzine CLA L, ki je bila razvita posebej za kitajski trg. Mercedes teh navedb ni uradno potrdil, poročila pa omenjajo, da naj bi v prvem letošnjem polletju prodali le 627 vozil. Če bi se informacije izkazale za točne, bi to pomenilo nov dokaz, da imajo tudi premijske evropske znamke vse več težav pri konkuriranju domačim proizvajalcem električnih avtomobilov.

Prav zato je električni GLC za Mercedes strateško pomemben model. Z njim želi pokazati, da za Kitajsko ne pripravlja zgolj podaljšanih različic evropskih avtomobilov, temveč vozila z lokalno prilagojeno tehnologijo, programsko opremo in digitalnimi storitvami. Ali bo to dovolj za uspešnejši nastop proti vse močnejšim kitajskim tekmecem, kot so BYD, Xiaomi in drugi domači proizvajalci, bo pokazal začetek prodaje.

Mercedes-Benz mercedes GLC Prodaja avtomobilov Kitajska
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