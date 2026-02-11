Mercedes-AMG je predstavil novi GLC 53, ki pomeni pomemben strateški zasuk znamke. Po kritiziranem obdobju štirivaljnih modelov se AMG vrača k šestvaljnim motorjem, novi GLC 53 pa z 449 “konji”, 600 Nm navora in pospeškom do 100 km/h v 4,2 sekunde postavlja novo izhodišče zmogljivosti v razredu.

Foto: Mercedes-Benz Novi mercedes-amg GLC 53 SUV in coupe zamenjuje dosedanja modela GLC 43 in GLC 63 S E Performance ter napoveduje konec kontroverznih športnih štirivaljnih različic. Pod motornim pokrovom je zdaj znova trilitrski vrstni šestvaljni bencinski motor, ki ga poznamo že iz modela CLE 53, a je bil za GLC deležen dodatnih mehanskih izboljšav.

Motor razvije 330 kilovatov (449 “konjev”) 442 KM, dodatnih dobrih 20 “konjev” pa prispeva 48-voltni blagi hibridni sistem z integriranim zaganjalnikom (ISG). Največji navor znaša 600 Nm, v desetsekundnem “overboost” načinu pa do 640 Nm. Pospešek od 0 do 100 km/h traja 4,2 sekunde, najvišja hitrost je elektronsko omejena na 250 km/h, z doplačilnim paketom AMG Driver’s Package pa na 280 km/h.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Za večjo odzivnost in širši razpon moči je AMG:

vgradil nove glave valjev in odmične gredi,

povečal dovod zraka in izboljšal hladilnik polnilnega zraka,

nadgradil turbopolnilnik in 48-voltni sistem,

uporabil 50 odstotkov zmogljivejši električni kompresor kot pri prejšnjih modelih.

Prenos moči poteka prek 9-stopenjskega samodejnega menjalnika, povezanega s štirikolesnim pogonom, ki je izrazito usmerjen na zadnjo os. V načinu Drift je mogoče sistem preklopiti na pogon zgolj na zadnji kolesi. Serijsko je vgrajen tudi elektronsko nadzorovani zaporni diferencial na zadnji osi.

Krmiljenje tudi za zadnja kolesa

Vsi modeli GLC 53 imajo:

aktivno krmiljenje zadnjih koles,

okrepljen zavorni sistem s koluti premera 390 mm spredaj in 360 mm zadaj,

štiribatne čeljusti spredaj in drsne zadaj.

AMG je poskrbel tudi za izrazitejši zvočni podpis motorja z novim resonatorjem v izpušnem sistemu in opcijskim paketom AMG Real Performance Sound, ki vključuje mehansko krmiljeno loputo v izpuhu.

Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz