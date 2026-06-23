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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
23. 6. 2026,
6.39

Osveženo pred

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Smart smart #2 električni avtomobili

Torek, 23. 6. 2026, 6.39

1 ura, 8 minut

Evropska premiera: koncept smart #2

Mali smart se vrača: do 300 kilometrov dosega in cena pod 20 tisočakov #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Smart #2 | Evropská premiera koncepta smart #2 v Rimu. | Foto Smart

Evropská premiera koncepta smart #2 v Rimu.

Foto: Smart

Smart bo z novim modelom #2 obudil koncept nekdanjega fortwoja. Prihajajoči električni dvosedežnik bo imel doseg okrog 300 kilometrov, hitro polnjenje v manj kot 20 minutah in začetno ceno pod 20 tisoč evrov.

Smart pripravlja vrnitev k svojim koreninam. Prihodnji model #2 bo neposredni naslednik nekdanjega fortwoja, a z bistveno sodobnejšo električno tehnologijo. Dvosedežni mestni avtomobil naj bi na evropske ceste zapeljal prihodnje leto, pri Smartu pa ciljajo na vstopno ceno pod 20 tisoč evrov. Pri Smartu so koncept malčka predstavili v Rimu, ki je kot prometno zelo obremenjena prestolnica kot nalašč za avtomobile take velikost.

Skica notranjosti smarta #2. | Foto: Smart Skica notranjosti smarta #2. Foto: Smart

Smart #2 | Foto: Smart Foto: Smart Novi smart #2 bo zgrajen na povsem novi namenski električni platformi ECA (Electric Compact Architecture), ki so jo razvili posebej za zelo majhne električne avtomobile. Pri znamki poudarjajo, da ne gre za pomanjšano različico obstoječe platforme, temveč za arhitekturo, zasnovano od začetka za kratko karoserijo, električni pogon in kar najboljšo izrabo prostora v kabini.

Ena ključnih prednosti novega modela bo okretnost. Smart napoveduje obračalni krog le 6,95 metra. Za energijo bo skrbela baterija s kapaciteto okrog 35 kilovatnih ur, kar je za tako majhen avtomobil precej velika kapaciteta. Pri Smartu si po standardu WLTP želijo doseg do okrog 300 kilometrov, kar bi malčka postavilo ob bok bistveno večjim električnim avtomobilom. Takšen doseg pomeni, da avtomobil ne bo namenjen le mestni vožnji, temveč tudi vsakodnevnim migracijam in občasnim daljšim potem.

Pomemben adut bo tudi hitro polnjenje. Smart obljublja polnjenje baterije od 10 do 80 odstotkov v manj kot 20 minutah.

Največ pozornosti pa bo verjetno namenjene ceni. Pri Smartu želijo osnovno različico ponuditi za manj kot 20 tisoč evrov, s čimer bi se uvrstil med cenovno najbolj dostopne električne avtomobile na evropskem trgu. 

Serijsko različico modela smart #2 bodo predvidoma predstavili letos jeseni na avtomobilski razstavi v Parizu, prodaja na evropskih trgih pa naj bi stekla prihodnje leto.

Smart #2 | Foto: Smart Foto: Smart Smart #2 | Foto: Smart Foto: Smart

Smart smart #2 električni avtomobili
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