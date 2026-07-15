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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
15. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

3 ure, 42 minut

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Natisni članek

Natisni članek
električne polnilnice kraja

Sreda, 15. 7. 2026, 4.00

3 ure, 42 minut

V enem kablu za okrog sto evrov bakra

Lov na baker dosegel tudi Slovenijo: tarča so električne hitre polnilnice

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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električna polnilnica kabel kraja | Primer odrezanega kabla na Petrolovi hitri polnilnici v Ljubljani. | Foto Gregor Pavšič

Primer odrezanega kabla na Petrolovi hitri polnilnici v Ljubljani.

Foto: Gregor Pavšič

V zadnjih dneh so neznanci z več slovenskih ultrazmogljivih električnih polnilnic odrezali polnilne kable. Glavni povod za krajo je baker, ki se skriva v kablu.

električna polnilnica kabel kraja | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič O tovrstnih krajah so v preteklosti že poročali v tujini, in sicer tako v Evropi kot tudi v ZDA, to pa je eden prvih takih primerov v Sloveniji. V nekaj dneh je v Ljubljani brez polnilnih kablov ostalo več hitrih polnilnic z enosmernim tokom (DC). Odrezali so jih s polnilnic Petrola, enako tudi s še nedelujočih Teslinih polnilnic v ljubljanskem BTC. 

Medtem ko na odgovore in informacije policije še čakamo, je glavne potencialne motive za krajo pojasnil Andrej Pečjak. Ni presenetljivo, da je v kablu najbolj iskan material predvsem baker. Manjši del poškodb je bil v tujini posledica vandalizma.

Odrezali so tudi kable na Teslinih polnilnicah, ki sicer še niso odprte. | Foto: Gregor Pavšič Odrezali so tudi kable na Teslinih polnilnicah, ki sicer še niso odprte. Foto: Gregor Pavšič

Rešitev jeklene ojačitve ali alarmne naprave?

električna polnilnica kabel kraja | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič "Storilci kabel odrežejo in ga odnesejo, nato iz njega odstranijo baker in ga prodajo kot odpad. To je glavni razlog, zaradi katerega so proizvajalci, kot je ChargePoint, razvili kable z jeklenimi mrežami, da jih je zelo težko prerezati. Ponekod imajo tudi alarmne sisteme, ki se sprožijo, ko nekdo prereže kabel," pravi Pečjak.
 
Kabli na polnilnih postajah DC imajo različne debeline – odvisno od moči postaje, napetosti 400 ali 800 voltov in od tega, ali so tekočinsko hlajeni ali ne. Dokler med polnilnico in avtomobilov ni komunikacije, v kablu tudi ni visoke napetosti. 

"Približno lahko ocenim, da je v pet metrov dolgem kablu DC na postaji CCS od pet do deset kilogramov bakrenih žic. Cena bakra kot odpadne surovine se giblje od sedem do osem evrov na kilogram. Ko ga oluščijo, da ostane le še baker, v najboljšem primeru dobijo približno slabih sto evrov. To je neprimerljivo s škodo na polnilni postaji, sploh če je kabel tekočinsko hlajen," dodaja Pečjak.

Koliko stane popravilo oziroma nov kabel? Pri manjših 50-kilovatnih polnilnicah stane po oceni Pečjaka kabel skupaj z montažo kakih 500 evrov, pri postajah s hlajenimi kabli pa lahko stroški narastejo na več tisoč evrov.

električna polnilnica kabel kraja | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

električne polnilnice kraja
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