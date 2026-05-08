Letos poleti dokončno konec: Porsche v tovarni z zanimivo taktiko

Porsche se letos dokončno poslavlja od enega svojih najpomembnejših modelov zadnjega desetletja. Bencinski macan bo poleti 2026 dokončno zapeljal v pokoj, a ga Nemci pred tem še zadnjič potiskajo v proizvodni vrhunec, da bi omilili prehod v električno dobo.

Porsche macan, predstavljen leta 2014 kot manjši brat modela cayenne, je hitro postal ključni prodajni steber znamke in pomemben vir financiranja razvoja športnih modelov. Njegovo pot v Evropi je že leta 2024 prekinila nova zakonodaja o kibernetski varnosti (UNECE WP.29), saj obstoječe elektronske arhitekture z ekonomskega vidika ni bilo mogoče nadgraditi na zahtevan standard.

Nova generacija macana je izključno električna. Foto: Gregor Pavšič

Bencinsko gnane macane bodo izdelali na zalogo

Na trgih zunaj EU – predvsem v ZDA, na Kitajskem in na Bližnjem vzhodu – je model ostal v prodaji, vendar je zdaj jasno, da bo proizvodnja zaključena poleti 2026. Porsche pa v tovarni v Leipzigu kljub temu ne zmanjšuje proizvodnega ritma, temveč ga celo stopnjuje: cilj je izdelati čim več vozil na zalogo in z njimi pokriti povpraševanje še daleč v leto 2027.

Električna različica je občutno dražja – v ZDA za več tisoč dolarjev – hkrati pa zmanjšane subvencije dodatno zavirajo povpraševanje. To se odraža tudi v prodajnih številkah: v prvem četrtletju 2026 je Porsche globalno prodal več bencinskih kot električnih macanov, a razlika vendarle ni drastična.

Dodatno vrzel ustvarja dejstvo, da naslednik z motorjem z notranjim zgorevanjem prihaja šele okoli leta 2028. Ta bo razvit v sodelovanju z Audijem in bo tehnično soroden modelu audi Q5. Kljub skupni osnovi naj bi ohranil značaj znamke Porsche. Vodstvo poudarja, da si bodo vzeli čas za razvoj, da ne bi na trg poslali zgolj preimenovanega audija.