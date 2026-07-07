Električni športni terenci so vse dostopnejši. Najnovejši dokaz prihaja iz Kitajske, saj bo Leapmotor za novi model B03X v Evropi zahteval manj kot 25 tisoč evrov.

Kitajski proizvajalec Leapmotor je v Evropi odprl naročila za novi električni križanec B03X, ki bo eden ključnih modelov pri širitvi znamke na evropskih trgih. Novi model je razvit za globalne trge in meri v enega največjih evropskih avtomobilskih razredov – segment kompaktnih športnih terencev. Začetna cena v Evropi znaša 24.900 evrov. Če bi ta cena veljala tudi v Sloveniji, bi lahko avtomobiil dobil najvišjo subvencijo 7.800 evrov. Konkretneje o ponudbi in cenah po dejanskem prihodu vozila na slovenski trg.

B03X je dolg 4,27 metra, širok 1,81 metra in visok 1,64 metra, medosna razdalja pa meri 2,61 metra. Pri Leapmotorju poudarjajo, da so želeli združiti kompaktne zunanje mere, primerne za mestno vožnjo, z dovolj prostorno notranjostjo za družinsko uporabo.

Foto: Leapmotor

Dve bateriji in pogon na sprednji par koles

Kupci bodo lahko izbirali med dvema različicama litij-železo-fosfatne (LFP) baterije. Osnovna baterija s kapaciteto 39,8 kilovatne ure omogoča do 292 kilometrov dosega po merilnem ciklu WLTP, večja baterija s 53 kilovatnimi urami pa do 382 kilometrov dosega. Obe različici uporabljata namensko električno platformo, razvito izključno za električne avtomobile.

Za pogon skrbi elektromotor na sprednji osi z močjo 145 kilovatov in 200 njutonmetri navora. B03X od 0 do 100 kilometrov na uro pospeši v 8,6 sekunde, njegova največja hitrost pa znaša 160 kilometrov na uro. Pogon je speljan na sprednji kolesi, kar je v tem razredu še vedno najpogostejša izbira.

Model B03X je eden izmed novih Leapmotorjevih adutov za evropski trg, kjer znamka skupaj s skupino Stellantis postopno širi prodajno mrežo. Na slovenskem trgu je Leapmotor letos že dosegel opazen uspeh predvsem z električnim mestnim modelom T03, ki je med najbolje prodajanimi električnimi avtomobili. Z večjim in zmogljivejšim B03X želi kitajski proizvajalec nagovoriti kupce, ki iščejo cenovno dostopen električni družinski SUV.

Novi B03X bo v Slovenijo predvidoma prispel do konca leta, še pred njim pa na ceste prihaja kombilimuzinski model B05.