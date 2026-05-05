Kriza za BYD? Prodaja doma pada že osem mesec, rešitev je zdaj tujina.

BYD na kitajskem avtomobilskem trgu ne dosega več rasti prodaje, zato pa je toliko uspešnejši predor na tuje trge.

BYD se sooča z najdaljšim padcem prodaje do zdaj. Aprila je njihova prodaja vozil upadla že osmi mesec zapored, medletno za 15,5 odstotka, predvsem zaradi šibkega povpraševanja na domačem kitajskem trgu. Prodaja je tako negativna že od septembra lansko leto, je pa aprila narasla v primerjavi z marcem.

Kitajci rešitev za rast iščejo v tujini, BYD je dober primer tega

Kljub padcu na domačem trgu podjetje beleži močno rast v tujini. Aprila so prodajo na tujih trgih povečali za 70 odstotkov, v prvih štirih mesecih leta pa za 59 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. BYD je letos prodal dober milijon avtomobilov, od tega slabo polovico (455 tisoč) izven Kitajske. Načrt za letošnje leto za tuje trge je prodaja 1,5 milijona vozil. V Sloveniji so v prvem mesecu po uradnem prihodu hitro prodali prvih sto vozil, med temi največ malih dolphin surfov.

Glavni razlogi za slabše rezultate so zaostrena konkurenca, zlasti v cenovno občutljivem segmentu električnih vozil, ter postopno umikanje državnih spodbud. Trg se hkrati premika proti dražjim modelom, kjer BYD šele krepi svojo ponudbo.

Trend padanja prodaje spremlja tudi pritisk na dobičkonosnost podjetja, ki išče izhod v pospešeni internacionalizaciji, tehnoloških izboljšavah (npr. hitro polnjenje) in premiku proti višjim cenovnim razredom.