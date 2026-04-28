Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Torek,
28. 4. 2026,
6.43

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Torek, 28. 4. 2026, 6.43

6 minut

Audi A1 in Q2

Konec po desetih letih: Audi je izdelal zadnji Q2, poslovil se je tudi model A1 #foto

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Audi Q2 tovarna | Foto Audi

Audi je končal proizvodnjo dveh modelov A1 in Q2, ki nimata povsem neposrednih naslednikov.

Audi je sprejel pomembno strateško odločitev in ukinil dva svoja vstopna modela – audi A1 in audi Q2. S tem se po več kot desetletju zaključuje zgodba modela A1, ki je bil prvič predstavljen leta 2010, medtem ko se Q2 poslavlja po približno desetih letih na trgu. Oba modela sta sicer ostala brez neposrednih naslednikov, kar jasno kaže na spremembo strategije znamke, ki želi dvigniti vstopno točko v svojo ponudbo.

Audi je od leta 2010 izdelal skroj 1,4 milijona vozil A1, ob tem pa v zadnjih desetih letih še več kot 887 tisoč vozil Q2.

Posredna naslednika bosta električni vozili

Čeprav sta A1 in Q2 skupaj predstavljala pomemben delež prodaje, se je Audi odločil, da se umakne iz segmenta manjših in cenovno dostopnejših vozil. Razlog za to je predvsem ekonomski: manjši modeli prinašajo nižje marže, medtem ko večji in prestižnejši avtomobili omogočajo višjo dobičkonosnost. S tem se Audi še bolj jasno pozicionira kot premium proizvajalec, ki se osredotoča na višji cenovni razred.

Kljub ukinitvi teh modelov Audi ne zapušča popolnoma nižjega segmenta, temveč ga preoblikuje v elektrificirano prihodnost. V načrtu je obuditev imena audi A2, ki bo tokrat predstavljalo električno kombilimuzino, tehnično povezano z novo generacijo Volkswagnovih električnih modelov. Prav tako obstaja možnost električnega naslednika Q2, ki bi zapolnil prostor med manjšim A2 in večjimi električnimi modeli, kot je družina Q4 e-tron.

Ta poteza pa ni osamljen primer. Audi je že prej ukinil tudi svoj prestižni model Audi A8, kar nakazuje širšo reorganizacijo ponudbe. Namesto klasičnih limuzin in manjših modelov se znamka vse bolj osredotoča na SUV segment in elektrifikacijo, kjer vidi največji potencial za rast in dobiček. V prihodnjih letih bo Audi svojo ponudbo dodatno nadgradil z večjimi in bolj luksuznimi modeli, kot sta prenovljeni audi Q7 in prihajajoči audi Q9, ki naj bi postal vrh ponudbe.

proizvodnja avtomobilov Audi Q2 Audi A1 Audi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

