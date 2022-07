Konec po 27 letih: Renault ustavil njegovo proizvodnjo

Naslednik je električni in to križanec. Foto: Gašper Pirman Avtomobilski svet se je začel občutneje spreminjati, kar na primer kaže Fordova napoved konca proizvodnje focusa in zdajšnja podobna odločitev Renaulta z meganom. Izdelovali so ga od leta 1995 in zdaj se je po 27 letih proizvodnja končala, je poročal britanski Autocar. Prodajne številke so bile v zadnjih letih neizprosne. Če je Renault leta 2004 v najboljšem letu prodal kar 465 tisoč meganov, jih je lani le še 70 tisoč.

Naslednik megana bo električni križanec s podobnim imenom megane e-tech electric, ki pa prihaja z nove električne platforme in dejansko z meganom, kot ga poznamo – tako cenovno kot tehnološko –, nima veliko skupnega. Kot smo zapisali ob vtisih s prve vožnje tega avtomobila, je prenos imena morda celo eden redkih spodrsljajev tega sicer odličnega električnega avtomobila.

Tovarna v Palenciji: megane ven, prihaja austral

Trenutno bo vrzel po umiku klasičnega megana zapolnil manjši križanec captur, kmalu pa na ceste prihaja tudi novi model austral. To bo sicer športni terenec (dimenzijsko primerljiv z vozili kot je toyota RAV4), ki pa bo na voljo tudi še s klasičnimi motorji na notranje izgorevanje. Australa bodo izdelovali prav v tovarni v španski Palenciji, kjer so do zdaj izdelovali megana.