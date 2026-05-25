Varnostna organizacija EuroNCAP napoveduje postopno izboljšavo obveznih varnostno-asistenčnih sistemov, ki se bodo bolje prilagodili vozniku in bodo tako tudi manj moteče (in manj pogosto) piskali.

Evropska organizacija Euro NCAP želi v prihodnjih letih pomembno spremeniti delovanje naprednih vozniških asistenčnih sistemov (ADAS), saj številni vozniki današnje tehnologije doživljajo kot vsiljive in moteče. Cilj prihodnjega razvoja bo zato prilagajanje sistemov posameznemu vozniku in njegovemu dejanskemu vedenju za volanom.

Evropska unija je z uredbo GSR2 obvezno uvedla sisteme, kot so inteligentni omejevalnik hitrosti,, pomoč pri ohranjanju voznega pasu in samodejno zaviranje v sili. Ti sistemi so obvezni pri vseh novih modelih od leta 2022, pri vseh novo registriranih avtomobilih pa od leta 2024 dalje.

Toda odziv voznikov je mešan. Po raziskavi britanskega Thatcham Research se sicer 82 odstotkov voznikov zaradi ADAS sistemov počuti varneje, skoraj četrtina pa jih sisteme dojema kot moteče ali nadležne. Mnogi jih zato ob vsakem zagonu vozila izklopijo.

Kako lahko prilagodijo delovanje sistemov?

Pri Euro NCAP poudarjajo, da morajo prihodnji sistemi bolje razumeti stanje voznika. Če voznik spremlja promet in ima vozilo pod nadzorom, sistem ne bi smel nepotrebno posegati v vožnjo. To velja predvsem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu, ki danes pogosto popravlja smer tudi takrat, ko voznik dejansko ne dela napake.

Organizacija opozarja tudi na pretirano občutljive sisteme za nadzor pozornosti voznika. Ti danes pogosto opozarjajo tudi pri povsem običajnih opravilih, kot sta nastavitev temperature ali menjava radijske postaje, kar zmanjšuje zaupanje uporabnikov v tehnologijo.

Pametnejši naj bi postali tudi varnostni sistemi v notranjosti vozila. Prihodnji avtomobili bodo s kamerami in senzorji zaznavali položaj telesa, velikost potnikov in pravilno uporabo varnostnega pasu. Tako bodo lahko prilagodili delovanje zategovalnikov pasov in zračnih blazin ter zmanjšali možnost poškodb ob trku. Kamere v kabini bodo zaznale tudi nepravilno uporabo varnostnega pasu ali nevaren položaj potnikov, na primer noge na armaturni plošči.

Varnostni testi tuoi v realnem prometu

Euro NCAP bo letos prvič začel tudi preizkuse avtomobilov na javnih cestah. Vsak testni avtomobil bo opremljen z dodatnimi senzorji za spremljanje delovanja asistenčnih sistemov v resničnem prometu. Vozila bodo prevozila približno 1.930 kilometrov v najmanj treh evropskih državah, pri čemer bodo zabeležili vse odzive sistemov med vožnjo.

