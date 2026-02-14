Kitajska pripravlja nova varnostna pravila, ki bi lahko že leta 2027 prepovedala prodajo avtomobilov z letalsko oblikovanimi volani. Čeprav tak volan ob ustrezni podporni tehnologiji “steer-by-wire” sili voznika k pravilni drži volana, po mnenju regulatorja ne zagotavljajo ustrezne zaščite pri trku.

Kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo (MIIT) je objavilo osnutek novega varnostnega standarda GB 11557-202X, ki predvideva strožje zahteve za volane v osebnih avtomobilih. Med drugim določa, da morajo volani prestati preizkus udarca na desetih različnih točkah. Prav ta zahteva naj bi v praksi onemogočila uporabo volanov tipa "yoke", saj ti zaradi manjkajočega zgornjega dela nimajo zadostne površine za blaženje udarca.

Za Kitajsko je moteča slabša zaščita pri trku

Tesla je tak volan ponudila v modelih S in X, ki pa ju tudi sicer ukinja. Foto: Gregor Pavšič Takšne volane uporabljajo nekateri električni modeli, med drugim tesla model S plaid, tesla model X ter lexus RZ, medtem ko ima tesla cybertruck kvadratno oblikovan volan, vendar z zgornjim delom. Mercedes-Benz prav tako načrtuje podobno rešitev pri prenovi modela EQS.

Po osnutku pravil naj bi bila prodaja novih avtomobilov z volanom tipa "yoke" na Kitajskem prepovedana od 1. januarja prihodnjega leta, obstoječi modeli pa bi lahko dobili krajše prehodno obdobje za prilagoditev. Regulatorji opozarjajo, da manjša oblazinjena površina pri takšnih volanih povečuje tveganje poškodb voznika ob trku. Kitajska s tem postavlja jasen signal, da oblikovne inovacije ne smejo ogroziti pasivne varnosti.

Lexusova serijska uporaba tehnologije “steer-by-wire” in ustrezno oblikovanega volana. Foto: Gregor Pavšič

Tudi Peugeot napoveduje tehnologijo brez povezave volana in koles, ki sicer uradnega Pekinga ne moti. Foto: Peugeot

Čeprav je oblika nekaterih omenjenih volanov podobna, gre v ozadju za drugačno tehnologijo. Zaradi te so določene oblike volanov sporne tudi iz prometno-varnostnega vidika. Tak volan je smiseln ob uporabi tehnologije “steer-by-wire”, ki odpravlja fizično povezavo volana in koles. Vrtljaji volana so zato bistveno manjši, zato tudi ni potrebno preprijemanje in posledično volan ne potrebuje celotne oblike. Tak sistem imata na cestah že tesla cybertruck in lexus RZ.

Tesla pa je v nekatere modele ta volan vgradila tudi na klasični volanski mehanizem - to je bilo v modelih S in X, ki se tudi sicer poslavljata s cest. Ker je bilo treba tam volan še vedno preprijemati, je bila ta oblika zelo moteča in lahko tudi nevarna. Ker ob volanu ni bilo stikala za smernike, temveč so se ti aktivirali z gumbom na volanu, je bilo v krožiščih pred izhodom skoraj nemogoče vklopiti smernik.

Tak volan sili k pravilni drži

Medtem ko kitajske oblasti izpostavljajo nevarnost takih oblik volana v primeru nesreč, imajo lahko za promet tudim pozitivne vplive. Voznika namreč silijo k pravilni drži volana, ki v praksi še zdaleč ni samoumevna. V primeru nižje postavljenih merilnikov je tudi pogled nanje ob odrezanem vrhu volana precej boljši.

Tudi če bo do prepovedi na Kitajskem prišlo, naj to preboja tehnologije “steer-by-wire” ne bi upočasnilo. Ti sistemi bi kvečjemu lahko dobili volan klasične oblike. Vsaka odločitev kitajskih oblasti ima sicer velik vpliv na globalno avtomobilsko industrijo - vsak tretji novi avtomobil se namreč proda na Kitajskem.

Nova pravila niso omejena le na volanske obroče. Peking je nedavno napovedal tudi prepoved izskočnih električnih kljuk vrat. Če bo osnutek potrjen, bo to pomembno vplivalo predvsem na proizvajalce električnih vozil, ki so v zadnjih letih eksperimentirali z netradicionalnimi oblikovnimi rešitvami.