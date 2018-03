Ko eden najcenejših avtov dobi še klimo #foto

Test nove različice: Dacia sandero stepway black&white 0,9 TCe

Dacia sandero je eden cenovno najbolj ugodnih avtomobilov na trgu. Kljub privlačni ceni je s paketom stepway black&white opremljen z vzvratno kamero, 7-palčnim zaslonom na dotik z navigacijo in prvič tudi s samodejno klimatsko napravo. Hvalimo tudi nekoliko terenski zunanji videz, ki ga popestrijo še 16-palčna dvobarvna platišča.

Motor: bencinski, turbo, 0,9-litrski trivaljnik, 66 kilovatov



Poraba na testu: 7,5 l/100 km



Cena testnega vozila: 11.610 EUR

Palec gor



Sandero je presenetljivo všečno oblikovan avto, kar morajo priznati tudi tisti, ki zviška gledajo na romunska vozila. Dežurne kritike poizkuša utišati (po našem mnenju uspešno) z za nizkocenovnika več kot ugodno opremljenostjo.

Palec dol



Dokler bodo volanski obroči renaultov in dacij opremljeni s stikali tempomata, ki se jih ponoči ne vidi in z nekje drugje nameščenimi stikali za vklop, bomo to ponavljali kot papige.

Zgodba avtomobila

Med 15 malimi avtomobili, ali kolikor jih je že na našem tržišču, je sandero daleč najbolj SUV-jevskega videza. K temu pripomorejo strešni letvi in najvišja razredna oddaljenost od tal, po zagotovilu proizvajalca kar 173 milimetrov pri polno obremenjenem vozilu. Tudi zato in zaradi podobne maske je od spredaj pravzaprav videti kot mali duster.

Sandero med vsemi konkurenti povzroča vozniku daleč najmanj preglavic med vožnjo po slabših cestah ali celo kolovozih. Tekmeci iz (pri nas pravimo) cliovega razreda so precej bližje tlom, zato pa se mu ne morejo približati z nizko ceno.

Oblikovalci so sanderu namenili najbolj SUV-jevski videz v segmentu B med ostalim z naslednjimi podrobnostmi: strešni letvi, nakazana ščitna plošča, oddaljenost od tal in maska po vzoru dusterja. Foto: Gašper Pirman

S 173-milimetrsko oddaljenostjo od tal se lahko sandero zapelje tudi po slabše utrjenih površinah. Foto: Gašper Pirman

Sandero ja voljo je z dvema 66-kilovatnima motorjema, dizla smo že vozili v loganu MCV, bencinskega pa v današnjem testu. Foto: Gašper Pirman

Komu je namenjen?

Francosko vozilo romunske izdelave sploh ne razočara z obliko, je prijetne notranjosti, stroški registracije so ob majhni delovni prostornini in 90 konjih nizki. Mala dacia je nedvomno primerna za finančno manj zmogljive mlade družine, starejše pare, pa tudi racionalnejše kupce, ki z izbiro razredno najcenejšega avta privarčujejo od 3.000 pa skoraj do 10.000 evrov oziroma ta denar porabijo za kaj drugega.

Kaj nas je zmotilo?

Na tem mestu lahko na hitro ponovimo svoje pripombe zapisane v testu logana MCV. Na primer o trdi plastiki, pomiku volana zgolj po višini, starinski anteni, premajhnih predalih v vratih, nastavitvi višine luči z žico, čudni nastavitvi višine voznikovega sedeža, načinu uporabe potovalnega računalnika, odpiranju pokrova prtljažnika … Več si lahko preberete v našem testu karavana iz decembra lanskega leta, kjer sploh nismo samo nergali ampak tudi kaj pohvalili.

Zanimivost



»Poglej, poglej, avtomatska klima,« smo se začudili, ko smo odprli vrata testnega sandera. Pod 7-palčnim zaslonom naosrednji konzoli nam je takoj padla v oči enota v obliki zajemalke, prav takšna, kot v cliu in capturju. Različica black&white je tako prvi sandero in za dusterjem druga dacia, ki se lahko pohvali s samodejno klimatsko napravo. »Poglej, poglej, avtomatska klima,« smo se začudili, ko smo odprli vrata testnega sandera. Pod 7-palčnim zaslonom naosrednji konzoli nam je takoj padla v oči enota v obliki zajemalke, prav takšna, kot v cliu in capturju. Različica black&white je tako prvi sandero in za dusterjem druga dacia, ki se lahko pohvali s samodejno klimatsko napravo.

Splošna uporabnost in …

Voznik se za volanom sandera počuti enako kot v loganu MCV, to pa ne velja za potnike zadaj, kjer je občutno manj prostora za kolena. Zadaj naj torej sedita najmlajša člana družine oziroma naj bo v avtu samo spredaj sedeči par. Prvo omenjena ekipa ve vnaprej, da mora računati na manjši, vendar razredno povsem primeren 320-litrski prtljažnik, posadka dveh pa se lahko znajde s polaganjem zadnjih naslonjal.

320-litrski prtljažnik v razredu majhnih vozil sploh ni majhen. Seveda se lahko poveča z dvodelnim polaganjem naslonjal. Foto: Gašper Pirman

Odpiranje pokrova prtljažnika s pritiskom na ključavnico in odklepanje s ključem sta pri sanderu enako nerodna kot pri loganu MCV. Foto: Gašper Pirman

Doplačilo za parkirne senzorje s kamero v paketu z električnim pomikom zadnjih stekel stane samo 205 evrov. Ugodno. Foto: Gašper Pirman

… 0,9-litrski trivaljni motor

Za potovalno manj zahtevne potnike je 90 konj dovolj za avtocesto, kjer se sandero pelje za odtenek bolj mirno in približno enako hrupno kot karavanski MCV. Pri hitrosti 130 na uro se oba vozita z merilnikom na 134, bencinski motor sandera se seveda vrti hitreje (natančno 3343 vrtljajev) in z višjo porabo goriva (približno 8,0).

Poraba? Med priganjanjem pride turbo mlinček do 10, v mestu »pokuri« okoli 6,5, med umirjeno vožnjo pa je motor zadovoljen s povprečjem petih litrov. Vsi rezultati bi bili občutno boljši, če bi uporabljali preveč anemičen program ECO, vendar ga nismo. Tu lahko dodamo še podobno oceno podvozja kot pri loganu MCV. Sandero med ovinki ne kaže nobenih slabosti in dokazuje, da slabih avtov tudi med nizkocenovniki ni.

Cena

Brez ne predrage dodatne opreme (660 evrov za kovinsko barvo, parkirne senzorje s kamero, rezervno kolo in električni pomik stekel zadaj) znaša cena testne različice black&white celo manj kot 11 tisočakov, pri tem pa je vozilo res zelo dobro opremljeno.

Omenimo samo 16-palčna platišča, sicer jeklena vendar enako lepega videza kot iz lahke litine, strešne letve, meglenke, lične preobleke stepway, tempomat, usnjen volan, potovalni računalnik, start stop, hill holder, avtomatsko klimo, multimedijski sistem z navigacijo, električni pomik ogledal … Ali ni to mnogo več kot bi lahko pričakovali?

K serijski opremi, torej brez doplačila spadajo tudi multimedijski sistem Media Nav Evolution s kartografijo Adriatic, 7-palčni zaslon na dotik, mp3 in Bluetooth. Foto: Gašper Pirman

Zadnja klop je enako lepo oblazinjena kot pri loganu MCV, prostora pa je precej manj. Foto: Gašper Pirman

Sprednja sedeža krasi napis STEPWAY, čeprav med opremo piše, da gre za oblazinjenje black&white. Kakorkoli že, sedežne prevleke spredaj in zadaj so privlačnega videza. Foto: Gašper Pirman

16-palčni kolesni obroči niso iz lahke litine. So jekleni, vendar jim oblikovno in tudi drugače prav ničesar ne očitamo. Foto: Gašper Pirman